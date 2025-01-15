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Избавьтесь от них быстрее: 6 вредных привычек, которые разрушают здоровье

Какие привычки наносят вред здоровью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В новом году стоит исключить из своей жизни привычки, которые только наносят вред организму. Они не только забирают у вас годы жизни, но и способствуют финансовой потере.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

 

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