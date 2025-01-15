Позбудьтесь їх швидше: 6 шкідливих звичок, які руйнують здоров’я

В новому році варто виключити зі свого життя звички, які лише завдають шкоди організму. Вони не лише забирають у вас роки життя, а й сприяють фінансовій втраті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Телефон перед сном

За словами доктора медичних наук Зішана Хана, нескінченне пролистування соціальних мереж перед сном надмірно стимулює розум, ускладнюючи розслаблення.

Натомість він рекомендує припинити використовувати телефону за 30-60 хвилин перед сном і зайнятись заспокійливою діяльністю, як-от читання, ведення щоденника або медитація.

Замість будильника у телефоні використовуйте звичайний і займіться розслабляючими хобі, які допоможуть вашому мозку відпочити.

Нехтування фізичною активністю

Сидячий спосіб життя сприяє багато стресу, поганий настрій та проблемам із фізичним здоров’ям. Варто робити короткі прогулянки або тренування під час перерв на роботі або спробувати щось інше, наприклад йогу.

Пропуск перерв на роботі

Незалежно від того, працюєте ви в офісі чи вдома, варто позбутися звички працювати під час перерв.

Навіть якщо у вас є лише п’ять хвилин, то приділіть весь цей час, щоб відновити свій мозок і тіло. Можна зробити зарядку, випити води або вийти на вулицю.

Здійснення імпульсивних покупок

Уникнення імпульсивних покупок не лише покращить баланс вашого рахунку, але й позитивно впливатиме на психічне здоров’я. Імпульсна покупка може призвести до фінансового стресу та безладу, що сприяє психічній перенапруженості.

Доктор Хан пропонує запровадити "правило 24 годин". Варто зачекати день, перш ніж робити покупки, щоб оцінити, чи справді вам потрібен цей товар.

Усунення спокус робити покупки також допомагає уникнути імпульсивних витрат - видаліть програми для покупок зі свого телефону, скасуйте підписки у соцмережах на людей, які викликають у вас бажання робити покупки.

Не встановлювати меж у роботі

Брати на себе більше роботи, ніж ми можемо зробити - це помилка. Надмірні зобов’язання можуть призвести до виснаження.

Початок року - ідеальний час, щоб подумати про свої зобов’язання та оцінити, від яких ви отримуєте задоволення. В изначте пріоритети завдань або стосунків, які відповідають вашим цілям і цінностям.

Тривале користування гаджетами

Тривале перебування перед екраном не тільки сприяє напрузі очей і розумовій втомі, але й призводить до відключення від теперішнього моменту. Позбутися цієї звички може бути важко, але це варто зробити. Телефони та інші гаджети створені буквально для того, щоб тримати "нас на гачку" якомога довше.

Доктор Хан рекомендує "правило 20-20-20", щоб зменшити напругу очей, відповідно до якого ви кожні 20 хвилин відводите погляд від екрана на 20 секунд на об’єкт на відстані 20 метрів.