Избавьтесь от них быстрее: 6 вредных привычек, которые разрушают здоровье

В новом году стоит исключить из своей жизни привычки, которые только наносят вред организму. Они не только забирают у вас годы жизни, но и способствуют финансовой потере.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Телефон перед сном

По словам доктора медицинских наук Зишана Хана, бесконечное пролистывание социальных сеть перед сном чрезмерно стимулирует ум, затрудняя расслабление.

Вместо этого он рекомендует прекратить использовать телефон за 30-60 минут перед сном и заняться успокаивающей деятельностью, например чтением, ведением дневника или медитацией.

Вместо будильника в телефоне используйте обычный и займитесь расслабляющими хобби, которые помогут вашему мозгу отдохнуть.

Пренебрежение физической активностью

Сидячий образ жизни способствует много стресса, плохое настроение и проблемам с физическим здоровьем. Стоит делать короткие прогулки или тренировки во время перерывов на работе или попробовать что-то другое, например йогу.

Пропуск перерывов на работе

Независимо от того, работаете вы в офисе или дома, стоит избавиться от привычки работать во время перерывов.

Даже если у вас есть всего пять минут, то уделите все это время, чтобы восстановить свой мозг и тело. Можно сделать зарядку, выпить воды или выйти на улицу.

Совершение импульсивных покупок

Избегание импульсивных покупок не только улучшит баланс вашего счета, но и положительно повлияет на психическое здоровье. Импульсивная покупка может привести к финансовому стрессу и беспорядку, что способствует психическому перенапряжению.

Доктор Хан предлагает ввести "правило 24 часов". Стоит подождать день, прежде чем делать покупки, чтобы оценить, действительно ли вам нужен этот товар.

Устранение соблазнов делать покупки также помогает избежать импульсивных трат - удалите приложения для покупок со своего телефона, отмените подписки в соцсетях на людей, которые вызывают у вас желание делать покупки.

Не устанавливать границ в работе

Брать на себя больше работы, чем мы можем сделать - это ошибка. Чрезмерные обязательства могут привести к истощению.

Начало года - идеальное время, чтобы подумать о своих обязательствах и оценить, от каких вы получаете удовольствие. О пределите приоритеты задач или отношений, которые соответствуют вашим целям и ценностям.

Длительное пользование гаджетами

Длительное пребывание перед экраном не только способствует напряжению глаз и умственной усталости, но и приводит к отключению от настоящего момента. Избавиться от этой привычки может быть трудно, но это стоит сделать. Телефоны и другие гаджеты созданы буквально для того, чтобы держать "нас на крючке" как можно дольше.

Доктор Хан рекомендует "правило 20-20-20", чтобы уменьшить напряжение глаз, в соответствии с которым вы каждые 20 минут отводите взгляд от экрана на 20 секунд на объект на расстоянии 20 метров.