Позбудьтесь цих шарфів, вони вийшли з моди у 2023 році

Шарф є обов'язковим зимовим атрибутом кожної модниці. Він не лише зігріває у холодну пору року, але й може грамотно доповнити образ. Але тут дуже важливо стежити за трендами. Адже вони міняються ледь не кожного сезону.

Про те, які шарфи вийшли з моди у 2023 році, розповідаємо у матеріалі нижче.

Короткі шарфи

Колись було модно зав’язувати шарф на кшталт вільного художника. Сьогодні ж стильно носити довгі об’ємні шарфи. Такі, щоб можна було укутатися як у величезний плед.

Тому до кінця цієї зими варто носити моделі із мінімальним декором, бажано стриманих кольорів, які максимально наближені до природних. Головне, щоб ці шарфи були об'ємні і з довгими кінцями.

Шарфи з великим логотипом

Раніше стильним вважалося, якщо на шарфах нескромно виднівся логотип бренду. Зараз такі великі написи - ознака несмаку, оскільки це зайвий раз демонструє вартість речі.

Зараз у моді однотонні або контрастні шарфи, якими легко доповнити майже будь-який образ. Цікавим є поєднання, коли колір цього аксесуару на кілька тонів темніший за верхній одяг, взуття чи сумку.

Шарфи грубої в’язки

Кілька років тому майже кожна модниця обов'язково на зиму мала купити шарф із грубої в'язки. І чим вона більша, тим ефектніший вигляд це мало. Часто такі моделі робили із яскравих кольорів, аби ще більше виділити в'язку.

Зараз у моду повернувся мінімалізм. Тому варто шарфи такого типу замінити на щось більш стримане і лаконічне. Цієї зими вдалим вибором стане модель із гладкої фактури або зовсім дрібної в'язки.

Снуд

Колись снуди були супермодними взимку. Адже вони часто могли виконувати ще й роль шапки. На зміну їм прийшли капори та балаклави із "вбудованим" снудом. Вони також дуже зручні, та ще й вдало доповнюють зимовий образ.

Їх доволі легко поєднувати із більшістю моделей верхнього одягу. Ця мода протримається точно ще кілька сезонів, тому варто прикупити собі хоча б два таких аксесуари.