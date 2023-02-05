Избавьтесь от этих шарфов, они вышли из моды в 2023 году

Шарф является обязательным зимним атрибутом каждой модницы. Он не только согревает в холодное время года, но может и грамотно дополнить образ. Но здесь очень важно следить за трендами. Они ведь меняются чуть ли не каждого сезона.

О том, какие шарфы вышли из моды в 2023 году, рассказываем ниже.

Короткие шарфы

Когда-то было модно завязывать шарф вроде свободного художника. Сегодня же стильно носить длинные объемные шарфы. Такие, чтоб можно было укутаться как в большой плед.

Поэтому до конца этой зимы следует носить модели с минимальным декором, желательно сдержанных цветов, которые максимально приближенные к естественным. Главное, чтобы эти шарфы были объемны и с длинными концами.

Шарфы с большим логотипом

Раньше стильным считалось, если на шарфах нескромно виднелся логотип бренда. Сейчас такие большие надписи - признак безвкусицы, поскольку это лишний раз демонстрирует стоимость вещи.

Сейчас в моде однотонные или контрастные шарфы, которыми легко дополнить почти любой образ. Интересным является сочетание, когда цвет этого аксессуара на несколько тонов темнее верхней одежды, обуви или сумки.

Шарфы грубой вязки

Несколько лет назад почти каждая модница обязательно на зиму должна была купить шарф из грубой вязки. И чем она больше, тем эффектнее это выглядело. Часто такие модели делали из ярких цветов, чтобы еще больше выделить связку.

Сейчас в моду вернулся минимализм. Поэтому стоит шарфы такого типа заменить чем-то более сдержанным и лаконичным. Этой зимой удачным выбором станет модель из гладкой фактуры или совсем мелкой вязки.

Снуд

Когда-то снуды были супермодными зимой. Ведь они часто могли выполнять роль шапки. На смену им пришли капоры и балаклавы со "встроенным" снудом. Они очень удобны, да еще и удачно дополняют зимний образ.

Их довольно легко совмещать с большинством моделей верхней одежды. Эта мода продержится точно еще несколько сезонов, поэтому стоит прикупить себе хотя бы два таких аксессуара.