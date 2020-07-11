Зловила зірку: Меган Маркл здивувала неприємною витівкою

Меган Маркл (фото: flickr.com/Jason W)

Меган Маркл вважає себе надто відомою

Меган Маркл відчула себе важливою персоною і тепер не хоче допомагати своєму сину Арчі. Вона вважає себе занадто відомою, щоб відвідувати дитячі збори, передає видання "Daily Mail".

Меган також побоюється того факту, що її однорічний син не спілкується з однолітками. Джерело зазначило: "Арчі потрібно отримувати соціально-емоційні навички, перебуваючи в товаристві інших дітей, - те, що він не може отримати при спілкуванні з дорослими".

В ідеалі Меган була б не проти відвідувати зі своїм сином дитячі зібрання, які проходять кілька разів на тиждень. Це дозволило б Арчі грати з однолітками і розвиватися.

Проте бажання допомогти синові виявилося не таким вже й сильним. Маркл вважає, що вони з Арчі не можуть приєднатися до таких груп. За словами колишньої актриси, на то є важлива причина.

Меган думає, вона надто відома для того, щоб займатися звичайними речами. "Меган використовує будь-яку можливість поспілкуватися з іншими в режимі онлайн, наприклад, у Zoom, але це не замінює живе спілкування", - прокоментувало джерело.

Принц Гаррі про цю ситуацію нічого не говорить. Найімовірніше, він не хоче суперечити своїй дружині. До того ж, він завжди і в усьому намагається підтримати Меган, а рішення вони приймають спільно.

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