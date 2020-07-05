Все вранье: Меган Маркл продолжает бороться за правду

Меган Маркл подала иск в суд на таблоид (фото: flickr.com)

Меган Маркл хочет отстоять свои права

Меган Маркл продолжает судиться с британскими таблоидами. Иск в суд на издание Mail on Sunday Меган подала в октябре прошлого года. Тогда СМИ опубликовало ее личное письмо отцу, в котором она попросила родителя помириться с ней.

Согласно представленным Высокому суду Лондона документам, из-за негативного освещения в прессе событий, произошедших с бывшей актрисой, психическое здоровье Маркл потерпело серьезный удар.

Эксперты считают, что высказывания в прессе относительно сложных взаимоотношений супруги принца Гарри и ее отца Томаса Маркла действительно могли привести к разрушительным для личности беременной женщины последствиям - у герцогини наблюдалось глубокое эмоциональное расстройство.

Помимо того, королевский двор не сумел защитить Меган от нападок прессы. Это также расстроило супругу принца Гарри. Ведь за Кейт Миддлтон заступались в любых ситуациях.

К тому же, много из сказанного оказалось враньем. Одним из первых с рождением Арчи дочь поздравил Томас Маркл. А это говорит о том, что между Меган и отцом налажен хороший контакт.

К слову, Арчи Харрисон родился в понедельник, 6 мая. Через некоторое время родители разрешили фотографам сделать с ним первые официальные снимки, а чуть позже обнародовали имя - Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Интересным также является тот момент, что на английском первая часть Harrison совпадает с именем отца малыша Harry, а вторая - son - переводится как "сын". Выходит очень символично и мило.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с новыми неприятностями.

Мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл устроили бойкот.

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Автор: Дарья Яновская