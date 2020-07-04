Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с новыми неприятностями: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл и принц Гарри находятся в поисках работы и дома

Меган Маркл и принц Гарри до сих пор живут в Лос-Анджелесе, однако королевский эксперт Кэти Николл уверяет, что долго они не продержутся, это лишь временное пристанище. Есть предположения, что пара может вернуться в Англию.

"Меган и Гарри пока не нашли место, которое смогли бы назвать своим домом. Они продолжают искать. Последние месяцы они много времени провели вместе с сыном. Он растет счастливым малышом, которому жизнь в Лос-Анджелесе очень нравится. Его родители довольны, что есть возможность видеть, как он растет", - рассказала Кэти Николл, передает Daily Mail.

Сейчас одна из главных задач cупружеской пары - найти постоянный источник дохода. Ведь после отказа от королевских обязанностей Меган и Гарри потеряли привилегии и госфинансирование.

В июне супруги подписали контракт с агентством Гарри Уокера, благодаря которому пара сможет зарабатывать деньги за счет своих публичных выступлений. И это - единственная надежда Меган и Гарри на данный момент.

Кажется, будто Меган и Гарри не до конца спланировали жизнь в отдельности от королевской семьи. Из-за этого начинают возникать проблемы, которые требуют незамедлительных решений.

"Им действительно нужно зарабатывать деньги. Они живут в Лос-Анджелесе с марта и до сих пор фактически ничего не заработали",- добавила Кэти Николл.

Напомним, что эксперты рассказали, когда принц Гарри уйдет от Меган.

Мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл устроили бойкот.

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Автор: Дарья Русина