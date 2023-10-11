У поїздах УЗ з'явилися маршали безпеки. Експерт розповів, хто вони та навіщо потрібні

На вокзалах і в поїздах в Україні з'явилися перші маршали залізничної безпеки. Головним завданням такої воєнізованої охорони є контроль ситуації в пасажирських перевезеннях, а також своєчасне реагування у разі потреби.

РБК-Україна (проєкт Styler) розібралося, навіщо така охорона, як вона працюватиме та чи є такий досвід за кордоном.

Що відомо про охорону в поїздах

Працівники відомчої воєнізованої охорони, на відміну від своїх колег-охоронців, працюють не публічно. Тому ніхто з пасажирів не знатиме, де саме перебуває охорона.

"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто перебувають у поїздах і на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Додамо, що перші маршали Укрзалізниці розпочали свою роботу ще у вересні. Вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

Такі маршали безпеки також працюють на авіалініях у різних країнах, тож УЗ спирається саме на цей досвід. Проте різниця полягає в тому, що в літаках стежити за порядком набагато простіше, ніж у поїзді, зазначає Олег Васильєв.

У більшості країн, де існує подібна практика, маршали безпеки працюють у рамках державних силових органів.

"Наприклад, у США створено Федеральну службу повітряних маршалів у складі державних органів безпеки. Агенти мають відповідну фізичну підготовку, володіють навичками надання первинної медичної допомоги, використання зброї, знають профільне законодавство. Протягом 60 років повітряні маршали виконують роль правоохоронців на транспорті", - розповідає експерт.

Щодо УЗ, то відомча воєнізована охорона діє на підставі відповідного Положення та Закону про Охоронну діяльність. У нормах цього закону вказано, що персонал охорони виконує функції з охорони майна за обов'язкової наявності на його одязі ознак належності до відповідного суб'єкта охоронної діяльності.

"Тому залучення відомчої охорони Укрзалізниці до таємного стеження за безпекою вимагає певних роз'яснень повноважень "маршалів безпеки", - пише Васильєв.

Разом із тим українців цікавить, як вони зможуть ідентифікувати маршала залізничної безпеки, щоб повідомити про правопорушення. В Укрзалізниці поки не було роз'яснень цих нюансів, проте вони цілком можуть з'явитися в процесі впровадження охорони.