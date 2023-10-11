В поездах УЗ появились маршалы безопасности. Эксперт рассказал, кто они и зачем нужны

На вокзалах и в поездах в Украине появились первые маршалы железнодорожной безопасности. Главной задачей такой военизированной охраны является контроль ситуации в пассажирских перевозках, а также своевременное реагирование по необходимости.

РБК-Украина (проект Styler) разобралось, зачем такая охрана, как она будет работать и есть ли такой опыт за границей.

Что известно об охране в поездах

Работники ведомственной военизированной охраны, в отличие от своих коллег-охранников, работают не публично. Поэтому никто из пассажиров не будет знать, где находится охрана.

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Добавим, что первые маршалы Укрзализныци начали свою работу еще в сентябре. Они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

Такие маршалы безопасности также работают на авиалиниях в разных странах, поэтому УЗ опирается именно на этот опыт. Однако разница состоит в том, что в самолетах следить за порядком гораздо проще, чем в поезде, отмечает Олег Васильев.

В большинстве стран, где существует подобная практика, маршалы безопасности работают в рамках государственных силовых органов.

"Например, в США создана Федеральная служба воздушных маршалов в составе государственных органов безопасности. Агенты имеют соответствующую физическую подготовку, обладают навыками оказания первичной медицинской помощи, использования оружия, знают профильное законодательство. В течение 60 лет воздушные маршалы выполняют роль правоохранителей на транспорте", - рассказывает эксперт.

Что касается УЗ, то ведомственная военизированная охрана действует на основании соответствующего Положения и Закона об охранной деятельности. В нормах этого закона указано, что персонал охраны выполняет функции по охране имущества при обязательном наличии на его одежде признаков принадлежности к соответствующему субъекту охранной деятельности.

"Поэтому привлечение ведомственной охраны Укрзализныци к тайной слежке за безопасностью требует определенных разъяснений полномочий "маршалов безопасности", - пишет Васильев.

Вместе с тем, украинцев интересует, как они смогут идентифицировать маршала железнодорожной безопасности, чтобы сообщить о правонарушениях. В Укрзализныце пока не было разъяснений этих нюансов, однако они вполне могут появиться в процессе внедрения охраны.