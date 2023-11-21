Від президентів до принців. Провідниця "Укрзалізниці" розповіла про VIP-пасажирів
Після повномасштабного вторгнення РФ небо над Україною закрили, тому потрапити до столиці з-за кордону VIP-гостям можна автомобільним транспортом або ж "Укрзалізницею".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на DW розповідає, як Тетяна Когут першою зустрічає VIP-пасажирів "Укрзалізниці".
Досвід роботи
Тетяна Когут - одна з провідниць, які супроводжують почесних гостей з інших країн на шляху до Києва.
В "Укрзалізниці" жінка працює вже впродовж 19 років. З березня минулого року - в елітних вагонах, де перевозять світових лідерів та інших відомих осіб і громадських діячів, що приїжджають в Україну під час війни.
Скріншот (facebook.com/dw.ukrainian)
"Я возила, напевно, більше десятка (високопоставлених, - Ред.) пасажирів... Це були президенти, прем'єри, принци", - пригадала провідниця.
Хто приїздив найчастіше
Найчастіше, за словами Тетяни, вона їздила з Борисом Джонсоном.
"Джонсона, напевно, я возила найбільше - чотири рази. Навіть отримала від нього подарунок - шапку", - зізналася вона.
Скріншот (facebook.com/dw.ukrainian)
Крім того, Когут супроводжувала під час подорожі:
- президента Литви
- президентку Словаччини
- прем'єр-міністра Іспанії
- президента Європейської комісії
Чи запам'ятався хтось найбільше
За словами жінки, всі високопоставлені пасажири запам'ятовуються для неї, перш за все, через те, що вони - "наші гості".
Вона розповіла, що коли закордонні чиновники й політики їдуть до Києва - спілкуються з провідниками менше, ніж коли повертаються додому зі столиці.
Скріншот (facebook.com/dw.ukrainian)
"Вони приїжджають до нас... І спочатку, коли вони вперше приїжджали, і коли потім вони поверталися звідси, ми знову були одні й ті самі - провідники. То вони так... Може думали, що ми міняємось. А ми чекали на них. То вже назад їхали і вони більше й розповідали, і фотографії показували - де вони були", - поділилась провідниця.
Яка делегація і чим здивувала
Тетяна пригадала, як делегація з Німеччини похвалила вчасне прибуття потягу.
"Пам'ятаю, делегація... Це до нас приїжджала міністерка закордонних справ Німеччини. І вони дуже були вражені, що... Вони там казали, що ми маємо прибути до Києва о 9-й годині... Ми й прибули, згідно з графіком, о 9-й годині", - зазначила жінка.
Скріншот (facebook.com/dw.ukrainian)
Вона додала, що у неї тоді запитали: "Як вам таке вдається?".
Адже в Німеччині, як виявилось зі слів її гостей, "такого немає". На потяг можна чекати і пів години, і 50 хвилин - до години часу. Бувають навіть такі ситуації, коли він не приходить взагалі.
Це українку дещо здивувало. Адже її потяг за весь час роботи спізнився лише один раз - і всього на 15 хвилин. Це сталося через те, що на колію впало дерево.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці" на 2024 рік.
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