Від президентів до принців. Провідниця "Укрзалізниці" розповіла про VIP-пасажирів

Після повномасштабного вторгнення РФ небо над Україною закрили, тому потрапити до столиці з-за кордону VIP-гостям можна автомобільним транспортом або ж "Укрзалізницею".

Досвід роботи

Тетяна Когут - одна з провідниць, які супроводжують почесних гостей з інших країн на шляху до Києва.

В "Укрзалізниці" жінка працює вже впродовж 19 років. З березня минулого року - в елітних вагонах, де перевозять світових лідерів та інших відомих осіб і громадських діячів, що приїжджають в Україну під час війни.

Скріншот (facebook.com/dw.ukrainian)

"Я возила, напевно, більше десятка (високопоставлених, - Ред.) пасажирів... Це були президенти, прем'єри, принци", - пригадала провідниця.

Хто приїздив найчастіше

Найчастіше, за словами Тетяни, вона їздила з Борисом Джонсоном.

"Джонсона, напевно, я возила найбільше - чотири рази. Навіть отримала від нього подарунок - шапку", - зізналася вона.

Скріншот (facebook.com/dw.ukrainian)

Крім того, Когут супроводжувала під час подорожі:

президента Литви

президентку Словаччини

прем'єр-міністра Іспанії

президента Європейської комісії

Чи запам'ятався хтось найбільше

За словами жінки, всі високопоставлені пасажири запам'ятовуються для неї, перш за все, через те, що вони - "наші гості".

Вона розповіла, що коли закордонні чиновники й політики їдуть до Києва - спілкуються з провідниками менше, ніж коли повертаються додому зі столиці.

Скріншот (facebook.com/dw.ukrainian)

"Вони приїжджають до нас... І спочатку, коли вони вперше приїжджали, і коли потім вони поверталися звідси, ми знову були одні й ті самі - провідники. То вони так... Може думали, що ми міняємось. А ми чекали на них. То вже назад їхали і вони більше й розповідали, і фотографії показували - де вони були", - поділилась провідниця.

Яка делегація і чим здивувала

Тетяна пригадала, як делегація з Німеччини похвалила вчасне прибуття потягу.

"Пам'ятаю, делегація... Це до нас приїжджала міністерка закордонних справ Німеччини. І вони дуже були вражені, що... Вони там казали, що ми маємо прибути до Києва о 9-й годині... Ми й прибули, згідно з графіком, о 9-й годині", - зазначила жінка.

Скріншот (facebook.com/dw.ukrainian)

Вона додала, що у неї тоді запитали: "Як вам таке вдається?".

Адже в Німеччині, як виявилось зі слів її гостей, "такого немає". На потяг можна чекати і пів години, і 50 хвилин - до години часу. Бувають навіть такі ситуації, коли він не приходить взагалі.

Це українку дещо здивувало. Адже її потяг за весь час роботи спізнився лише один раз - і всього на 15 хвилин. Це сталося через те, що на колію впало дерево.