"Поїв у нас": Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом та поділився яскравими фото

Клопотенко зустрівся з Дугласом

У відповідній публікації Євген зазначив, що Майкл заїхав до його ресторану. Як відомо, Клопотенко є власником закладу "100 років тому вперед", який розташований у столиці. Там американський актор спробував традиційні українські страви.

До ресторану Майкл навідався разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також представниками Естонії, Німеччини, Фінляндії, Франції та інших іноземних делегацій.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен. Мій шок в шоці. Надіюсь він надихнувся на рішення, про які ми з вами мріємо (дуже далекобійні). Актор Майкл Дуглас (поїв у нас і тепер його основний інстинкт - це навернути борщу із салом)", - написав Євген у пості.

Фото, які показав Клопотенко (Фото: instagram.com/klopotenko)

"Нашу їжу в "Укрзалізниці" дорогою в Київ їли представники Естонії, Німеччини, Фінляндії, Франції та інших іноземних делегацій. Всі ці люди підтримують Україну і бажають нашої перемоги. Ну як їх не нагодувати? І це ще не кінець. Це, бляха, тільки початок. Цьом", - також зауважив він.

Окрім того, як можна побачити, кулінар поділився яскравими фото, на яких позував разом із 79-річним Майклом.

Євген поспілкувався з Майклом та його сином (Фото: instagram.com/klopotenko)

Реакція мережі

"Укрзалізниця" обожнює збирати друзів України разом", - написали представники "Укрзалізниці".

"Женя, ви, капець, який крутий. Розумієте, що Україна це Ви?! А Ви - це Україна"

"Це неймовірно! Женя, ви справжній Українець! Обожнюю Вас і Дугласа!"

"Ситі люди, то добрі люди, а ситі борщем, то взагалі"

"Оце рівень!" - зазначили інші користувачі.

Що відомо про візит Дугласа в Україну

Про його приїзд сюди стало відомо у середу, 11 вересня. Лауреат премії "Оскар" вже встиг відвідати Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу, парк Володимирська гірка, а також Андріївську церкву. До столиці він приїхав разом із сином Діланом.

Майкл приїхав до України у період повномасштабної війни з важливою метою - долучитися до участі у Саміті перших леді та джентльменів 12 вересня.

Майкл Дуглас у Києві (Фото: facebook.com/gotokyiv)

Дуглас підтримує нашу країну з самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Він висловлював слова солідарності з українцями, а також у минулому вручав нагороду дружині та доньці незаконно ув'язненого в Криму українського журналіста Владислава Єсипенка.

Тоді на заході зірка з'явився у класичному костюмі із синьо-жовтою хустинкою в нагрудній кишені піджака. У руках він тримав табличку With Vladislav Yesypenko! #Ukraine.