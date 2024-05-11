"Поїхала назавжди". Відомий український ведучий висловився про Олю Фреймут
Телеведучий Слава Соломка розповів, як ставитися до того, що головна "ревізорка" країни Оля Фреймут виїхала разом із чоловіком і дітьми за кордон.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю зірки OBOZ.UA.
Слава Соломка висловився про Олю Фреймут
Зі слів знаменитості, йому не подобається вчинок колеги. Однак, він розуміє, чому вона виїхала з України.
"Як я можу ставитися? Люди ухвалили рішення виїхати. Чи подобається мені це? Не подобається. Я думаю, що українці зараз мають бути в Україні. Але вона боїться - це її право, і якоюсь мірою Олю можна зрозуміти", - сказав Соломка.
"Окрім того, не виключно, що вона не бачить майбутнього в Україні. Це теж її право. Думаю, вона поїхала назавжди. Мені здається, ніколи вже не повернеться. І не тільки Оля", - додав він.
В'ячеслав вважає, що більшість публічних людей, які виїхали, вже не повернуться додому.
"Я вважаю, що Вони ухвалили для себе це рішення. А от чи будуть там щасливі - це запитання", - зазначив журналіст.
Cлава Соломка (фото: instagram.com/v_solomka)
Сам телеведучий каже, що не був би щасливим, і професійно реалізовуватися він планує лише на своїй батьківщині, і ніяк інакше.
"У мене навіть думки не було їхати кудись із Києва. Коли все почалося, то побачив, що всі виїжджають, виїжджають, виїжджають. Набравши маму: "Ти хотіла б, щоб я тобі кудись вивіз?". А вона мені: "Ти що, здурів? Нікуди не хочу їхати". Я аж видихнув", - пригадав Слава.
Де зараз Оля Фреймут
У 2022 році Слава Соломка повідомив ЗМІ, що Фреймут виїхала за кордон не лише з двома дітьми, а й з чоловіком Володимиром Локотком, колишнім генеральним директором Нового каналу, який залишивши свою посаду у марті 2019 року.
Це сталося під час благодійного заходу, організованого переможницею "Танців зі зірками" Ілоною Гвоздьовою.
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Сама ж Ольга в одному зі своїх інтерв'ю розповідала, що у лютому 2022-го полетіла до Провансу лише з дітьми - сином Валерієм та донькою Євдокією, а чоловік залишився у Києві.
Пізніше, за словами Фреймут, вона перебралася до Лондона, де знайшла заняття: писала щотижневу колонку про події в Україні для газети Sunday Express.
Раніше ми розповідали, що Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів.