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"Поїхала назавжди". Відомий український ведучий висловився про Олю Фреймут

Субота 11 травня 2024 09:33
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"Поїхала назавжди". Відомий український ведучий висловився про Олю Фреймут Слава Соломка і Оля Фреймут (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведучий Слава Соломка розповів, як ставитися до того, що головна "ревізорка" країни Оля Фреймут виїхала разом із чоловіком і дітьми за кордон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю зірки OBOZ.UA.

Слава Соломка висловився про Олю Фреймут

Зі слів знаменитості, йому не подобається вчинок колеги. Однак, він розуміє, чому вона виїхала з України.

"Як я можу ставитися? Люди ухвалили рішення виїхати. Чи подобається мені це? Не подобається. Я думаю, що українці зараз мають бути в Україні. Але вона боїться - це її право, і якоюсь мірою Олю можна зрозуміти", - сказав Соломка.

"Окрім того, не виключно, що вона не бачить майбутнього в Україні. Це теж її право. Думаю, вона поїхала назавжди. Мені здається, ніколи вже не повернеться. І не тільки Оля", - додав він.

В'ячеслав вважає, що більшість публічних людей, які виїхали, вже не повернуться додому.

"Я вважаю, що Вони ухвалили для себе це рішення. А от чи будуть там щасливі - це запитання", - зазначив журналіст.

&quot;Поїхала назавжди&quot;. Відомий український ведучий висловився про Олю Фреймут

Cлава Соломка (фото: instagram.com/v_solomka)

Сам телеведучий каже, що не був би щасливим, і професійно реалізовуватися він планує лише на своїй батьківщині, і ніяк інакше.

"У мене навіть думки не було їхати кудись із Києва. Коли все почалося, то побачив, що всі виїжджають, виїжджають, виїжджають. Набравши маму: "Ти хотіла б, щоб я тобі кудись вивіз?". А вона мені: "Ти що, здурів? Нікуди не хочу їхати". Я аж видихнув", - пригадав Слава.

Де зараз Оля Фреймут

У 2022 році Слава Соломка повідомив ЗМІ, що Фреймут виїхала за кордон не лише з двома дітьми, а й з чоловіком Володимиром Локотком, колишнім генеральним директором Нового каналу, який залишивши свою посаду у марті 2019 року.

Це сталося під час благодійного заходу, організованого переможницею "Танців зі зірками" Ілоною Гвоздьовою.

&quot;Поїхала назавжди&quot;. Відомий український ведучий висловився про Олю Фреймут

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Сама ж Ольга в одному зі своїх інтерв'ю розповідала, що у лютому 2022-го полетіла до Провансу лише з дітьми - сином Валерієм та донькою Євдокією, а чоловік залишився у Києві.

Пізніше, за словами Фреймут, вона перебралася до Лондона, де знайшла заняття: писала щотижневу колонку про події в Україні для газети Sunday Express.

Раніше ми розповідали, що Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів.

Також Емма Антонюк висловилась про доньку ведучої.

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