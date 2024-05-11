"Поїхала назавжди". Відомий український ведучий висловився про Олю Фреймут

Телеведучий Слава Соломка розповів, як ставитися до того, що головна "ревізорка" країни Оля Фреймут виїхала разом із чоловіком і дітьми за кордон.

Слава Соломка висловився про Олю Фреймут

Зі слів знаменитості, йому не подобається вчинок колеги. Однак, він розуміє, чому вона виїхала з України.

"Як я можу ставитися? Люди ухвалили рішення виїхати. Чи подобається мені це? Не подобається. Я думаю, що українці зараз мають бути в Україні. Але вона боїться - це її право, і якоюсь мірою Олю можна зрозуміти", - сказав Соломка.

"Окрім того, не виключно, що вона не бачить майбутнього в Україні. Це теж її право. Думаю, вона поїхала назавжди. Мені здається, ніколи вже не повернеться. І не тільки Оля", - додав він.

В'ячеслав вважає, що більшість публічних людей, які виїхали, вже не повернуться додому.

"Я вважаю, що Вони ухвалили для себе це рішення. А от чи будуть там щасливі - це запитання", - зазначив журналіст.

Cлава Соломка (фото: instagram.com/v_solomka)

Сам телеведучий каже, що не був би щасливим, і професійно реалізовуватися він планує лише на своїй батьківщині, і ніяк інакше.

"У мене навіть думки не було їхати кудись із Києва. Коли все почалося, то побачив, що всі виїжджають, виїжджають, виїжджають. Набравши маму: "Ти хотіла б, щоб я тобі кудись вивіз?". А вона мені: "Ти що, здурів? Нікуди не хочу їхати". Я аж видихнув", - пригадав Слава.

Де зараз Оля Фреймут

У 2022 році Слава Соломка повідомив ЗМІ, що Фреймут виїхала за кордон не лише з двома дітьми, а й з чоловіком Володимиром Локотком, колишнім генеральним директором Нового каналу, який залишивши свою посаду у марті 2019 року.

Це сталося під час благодійного заходу, організованого переможницею "Танців зі зірками" Ілоною Гвоздьовою.

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Сама ж Ольга в одному зі своїх інтерв'ю розповідала, що у лютому 2022-го полетіла до Провансу лише з дітьми - сином Валерієм та донькою Євдокією, а чоловік залишився у Києві.

Пізніше, за словами Фреймут, вона перебралася до Лондона, де знайшла заняття: писала щотижневу колонку про події в Україні для газети Sunday Express.