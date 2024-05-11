"Уехала навсегда". Известный украинский ведущий высказался об Оле Фреймуте

Телеведущий Слава Соломка рассказал, как относиться к тому, что главный "ревизор" страны Оля Фреймут выехала вместе с мужем и детьми за границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды OBOZ.UA.

Слава Соломко высказался об Оле Фреймуте

Со слов знаменитости, ему не нравится поступок коллеги. Однако, он понимает, почему она уехала из Украины.

"Как я могу относиться? Люди приняли решение уехать. Нравится ли мне это? Не нравится. Я думаю, что украинцы сейчас должны быть в Украине. Но она боится - это ее право, и в какой-то степени Олю можно понять", - сказал Соломка.

"Кроме того, не исключительно, что она не видит будущего в Украине. Это тоже ее право. Думаю, она уехала навсегда. Мне кажется, никогда уже не вернется. И не только Оля", - добавил он.

Вячеслав считает, что большинство публичных людей, которые уехали, уже не вернутся домой.

"Я считаю, что они приняли для себя это решение. А вот будут ли там счастливы - это вопрос", - отметил журналист.

Cлава Соломка (фото: instagram.com/v_solomka)

Сам телеведущий говорит, что не был бы счастлив, и профессионально реализовываться он планирует только на своей родине, и никак иначе.

"У меня даже мысли не было уезжать куда-то из Киева. Когда все началось, то увидел, что все выезжают, выезжают, выезжают, выезжают. Набрав маму: "Ты хотела бы, чтобы я тебе куда-то вывез?". А она мне: "Ты что, с ума сошел? Никуда не хочу ехать". Я аж выдохнул", - вспомнил Слава.

Где сейчас Оля Фреймут

В 2022 году Слава Соломка сообщил СМИ, что Фреймут уехала за границу не только с двумя детьми, но и с мужем Владимиром Локотком, бывшим генеральным директором Нового канала, который оставил свою должность в марте 2019 года.

Это произошло во время благотворительного мероприятия, организованного победительницей "Танцев со звездами" Илоной Гвоздевой.

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Сама же Ольга в одном из своих интервью рассказывала, что в феврале 2022-го улетела в Прованс только с детьми - сыном Валерием и дочерью Евдокией, а муж остался в Киеве.

Позже, по словам Фреймут, она перебралась в Лондон, где нашла занятие: писала еженедельную колонку о событиях в Украине для газеты Sunday Express.