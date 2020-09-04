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Пойдем на работу и умрем: шестилетняя украинка стала звездой сети (видео)

Автор: Владимир Костырин

Первоклассница удивила высказыванием на школьном торжестве

Украинская девочка поразила высказыванием о жизни после школы и стала "звездой" интернета. Размышления юной "фаталистки" в одной из школ Трускавца рассмешили украинцев, и ролик быстро разошелся в сети.

Шестилетняя Адель на линейке по случаю первого звонка в День знаний рассказала местной журналистке, что очень рада пойти в первый класс.

Когда же девочке задали уточняющий вопрос - почему она хочет учиться, ребенок ошарашил неожиданным ответом.

"Я иду в первый класс. Меня зовут Адель и мне шесть лет. И я очень рада!" - улыбается девочка.

"А почему ты хочешь идти в школу?" - спросили у первоклассницы.

"Потому что здесь мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом в другую пойдем школу, потом - институт, и так на работу, и потом умрем", - радостно выдала девочка, махнув рукой.

В Трускавце первоклассница удивила высказыванием о школе и жизни

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Украинцев покорил "оптимизм" первоклассницы, и в сети живо комментируют подобные планы.

  • Это жесть... я ржу не могу остановиться... какие сейчас умные дети. Причем умрем прямо на работе
  • В девочки уже есть четкий план
  • Ну все, она мой кумир
  • Истерика!!! И главное так радостно
  • Прелесть!
  • Оптимистичненько так
  • Зато честно
  • Ахахах! Главное это последовательность!

Фото: скрин комментариев в сети

Ранее в Госпродпотребслужбе заявили о том, что в Киеве школьников могут снова отправить на карантин.

Напомним, недавно маленькая дочь украинского героя поразила всех стихотворением с флагом в руках, который ей с войны привез отец.

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