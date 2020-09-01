Киевских школьников могут снова отправить на карантин: озвучено условие

Названы условия, при которых школы в Киеве уйдут на карантин (Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В Киеве может быть новая вспышка COVID-19 после начала учебного года

В Киеве школьники могут снова отправиться на карантин из-за пандемии коронавируса. На данный момент ситуация находится под контролем, но пока неизвестно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в ближайшее время.

Украинцы начали массово возвращаться в город после отпусков и каникул и как отмечают в Госпродпотребслужбе, это создает непростую ситуацию. Возможны новые вспышки заболевания и увеличение нагрузки на медицинскую систему. Об этом пишет издание "Сегодня".

"Люди массово возвращаются в город, приезжают на учебу студенты. Поэтому мы прогнозируем массовые локальные вспышки инфекции по Киеву, а именно в организованных трудовых коллективах. Если мы не стабилизируем сейчас ситуацию в этих коллективах, то действительно может произойти массовое распространение вируса. А в результате мы получим взрыв инфекции. Чтобы этого не допустить, готовится больничная база, проводится работа с директорами всех предприятий, невзирая на форму собственности. Руководитель должен знать, как действовать при выявлении ковидного больного и что именно делать. Также все организации, которые участвуют в противоэпидемиологических мероприятиях, готовы экстренно реагировать на такие сообщения", – объяснил глава ведомства Олег Рубан.

Он отметил, что останавливать учебу в школах, а также в других учебных заведениях пока не планируют. Очень многое сейчас зависит от самих людей и того, как они будут соблюдать карантинные правила.

"Мы не можем поставить жизнь на тормоз – остановив учебный процесс. Мы знаем, как бороться с этой инфекцией, знаем ее особенности, умеем проводить профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. Но все зависит от организации людей и проведения профилактических мероприятий в коллективах. Весь мир справляется с преодолением этой опасной пандемии. Получится это и у нас. Главное – это ответственность самих людей", - рассказал глава Госпродпотребслужбы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинских школьников могут отправить на внеплановые каникулы.

А также мы рассказывали о том, что в Минздраве ожидают новую вспышку COVID-19 в связи с началом учебного года.