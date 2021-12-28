Появился календарь праздников и постов на январь 2022: нас ждет много важных дат
Январь 2022 богат важными событиями, многие из которых приурочены к церковному календарю. Рождество, Крещение, Татьянин день и много других праздников мы отметим в начале года.
Все ключевые даты января 2022 - смотрите ниже в нашем материале Styler.
Церковный календарь на январь 2022
- 1 января - преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;
- 2 января - святого праведного Иоанна (пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);
- 4 января - святой великомученицы римской Анастасии (узорешительницы, покровительницы беременных);
- 6 января - сочельник Рождества Христовa;
- 7 января - Рождество Христово;
- 8 января - Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника (обручника) и святого Иакова, брата Господня;
- 9 января - первoмученика Стефана;
- 13 января - Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);
- 14 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого;
- 15 января - чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобного);
- 18 января - сочельник Крещения Господня;
- 19 января - Крещение Господне или Богоявление;
- 20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 23 января - святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);
- 25 января - святой мученицы Татианы (Татьяны);
- 27 января - равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
- 29 января - поклонение честным веригам апостола Петра;
- 31 января - Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.
Посты в январе 2022
В первую неделю января продолжается Рождественский пост, начавшийся еще 28 ноября. Последним постным днем станет Святвечер 6 января, в канун Рождества. Наши предки старались ничего не есть до самого вечера, а с появлением первой звезды на небе садились за праздничный стол, накрытый 12-ю постными блюдами.
Также нас ждут однодневные посты: 18, 21, 26 и 28 января.
Недели без постных дней: Святки с 7 по 17 января.
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