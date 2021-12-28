Появился календарь праздников и постов на январь 2022: нас ждет много важных дат

Январь 2022 богат важными событиями, многие из которых приурочены к церковному календарю. Рождество, Крещение, Татьянин день и много других праздников мы отметим в начале года.

Все ключевые даты января 2022 - смотрите ниже в нашем материале Styler .

Церковный календарь на январь 2022

1 января - преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;

2 января - святого праведного Иоанна (пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);

4 января - святой великомученицы римской Анастасии (узорешительницы, покровительницы беременных);

6 января - сочельник Рождества Христовa;

7 января - Рождество Христово;

8 января - Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника (обручника) и святого Иакова, брата Господня;

9 января - первoмученика Стефана;

13 января - Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);

14 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого;

15 января - чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобного);

18 января - сочельник Крещения Господня;

19 января - Крещение Господне или Богоявление;

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

23 января - святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);

25 января - святой мученицы Татианы (Татьяны);

27 января - равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;

29 января - поклонение честным веригам апостола Петра;

31 января - Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

Посты в январе 2022

В первую неделю января продолжается Рождественский пост, начавшийся еще 28 ноября. Последним постным днем станет Святвечер 6 января, в канун Рождества. Наши предки старались ничего не есть до самого вечера, а с появлением первой звезды на небе садились за праздничный стол, накрытый 12-ю постными блюдами.

Также нас ждут однодневные посты: 18, 21, 26 и 28 января.

Недели без постных дней: Святки с 7 по 17 января.