З'явився календар свят і постів на січень 2022: нас чекає багато важливих дат
Фото: які важливі церковні свята нас чекають в січні 2022 (pixabay)
Січень 2022 багатий важливими подіями, багато з яких приурочені до церковного календаря. Різдво, Водохреще, Тетянин день і багато інших свят ми відзначимо на початку року.
Всі ключові дати січня 2022 - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.
Церковний календар на січень 2022
- 1 січня - преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського;
- 2 січня - святого праведного Іоанна (пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);
- 4 січня - святої великомучениці Римської Анастасії (узорішітельніці, покровительки вагітних);
- 6 січня - Святвечір Різдва Христового;
- 7 січня - Різдво Христове;
- 8 січня - Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа тесляра (обручника) і святого Якова, брата Господнього;
- 9 січня - первомученика Стефана;
- 13 січня - Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);
- 14 січня - Обрізання Господнє, святителя Василія Великого;
- 15 січня - Чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);
- 18 січня - Святвечір Хрещення Господнього;
- 19 січня - Хрещення Господнє або Богоявлення;
- 20 січня - Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;
- 23 січня - святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);
- 25 січня - святої мучениці Татіани (Тетяни);
- 27 січня - Рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії;
- 29 січня - поклоніння чесним веригам апостола Петра;
- 31 січня - Афанасія і Кирила, Святителів олександрійських.
Пости в січні 2022
У перший тиждень січня триває Різдвяний піст, що почався ще 28 листопада. Останнім пісним днем стане Святвечір 6 січня, напередодні Різдва. Наші предки намагалися нічого не їсти до самого вечора, а з появою першої зірки на небі сідали за святковий стіл, накритий 12-ма пісними стравами.
Також нас чекають одноденні пости: 18, 21, 26 і 28 січня.
Тижні без пісних днів: Святки з 7 по 17 січня.
Раніше ми писали, коли в Україні колядують, щедрують і посівають, і в чому особливість цих традицій.