ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З'явився календар свят і постів на січень 2022: нас чекає багато важливих дат

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 10:54
З'явився календар свят і постів на січень 2022: нас чекає багато важливих дат Фото: які важливі церковні свята нас чекають в січні 2022 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Січень 2022 багатий важливими подіями, багато з яких приурочені до церковного календаря. Різдво, Водохреще, Тетянин день і багато інших свят ми відзначимо на початку року.

Всі ключові дати січня 2022 - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.

Церковний календар на січень 2022

  • 1 січня - преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського;
  • 2 січня - святого праведного Іоанна (пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);
  • 4 січня - святої великомучениці Римської Анастасії (узорішітельніці, покровительки вагітних);
  • 6 січня - Святвечір Різдва Христового;
  • 7 січня - Різдво Христове;
  • 8 січня - Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа тесляра (обручника) і святого Якова, брата Господнього;
  • 9 січня - первомученика Стефана;
  • 13 січня - Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);
  • 14 січня - Обрізання Господнє, святителя Василія Великого;
  • 15 січня - Чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);
  • 18 січня - Святвечір Хрещення Господнього;
  • 19 січня - Хрещення Господнє або Богоявлення;
  • 20 січня - Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;
  • 23 січня - святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);
  • 25 січня - святої мучениці Татіани (Тетяни);
  • 27 січня - Рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії;
  • 29 січня - поклоніння чесним веригам апостола Петра;
  • 31 січня - Афанасія і Кирила, Святителів олександрійських.

Пости в січні 2022

У перший тиждень січня триває Різдвяний піст, що почався ще 28 листопада. Останнім пісним днем стане Святвечір 6 січня, напередодні Різдва. Наші предки намагалися нічого не їсти до самого вечора, а з появою першої зірки на небі сідали за святковий стіл, накритий 12-ма пісними стравами.

Також нас чекають одноденні пости: 18, 21, 26 і 28 січня.

Тижні без пісних днів: Святки з 7 по 17 січня.

Раніше ми писали, коли в Україні колядують, щедрують і посівають, і в чому особливість цих традицій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
Час, стоп! Нутриціолог розсекретила головні показники старіння і дала цінну пораду
Час, стоп! Нутриціолог розсекретила головні показники старіння і дала цінну пораду