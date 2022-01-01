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Появился график выходных на Рождество 2022: сколько отдохнем и придется ли отрабатывать

Автор: Светлана Мащенко

На Рождество 2022 нас ждет дополнительная порция праздничных выходных. Отдыхать мы будем три дня подряд, но придется ли отрабатывать?

Об этом, а также обо всех праздниках первого месяца года - читайте ниже в нашем материале Styler.

После трехдневных новогодних выходных - 1, 2, 3 января - будут три рабочих дня, а затем 7, 8 и 9 января - снова выходные.

Поскольку Рождество в этом году в пятницу, никаких переносов и отработок не будет. Зато Сочельник, четверг 6 января, будет сокращенным на час рабочим днем.

В январе нас ждет 12 выходных и 19 рабочих дней.

Выходными станут: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Смотрите ниже календарь выходных и рабочих дней на январь 2022.

Коллаж РБК-Украина: Календарь на январь

Все праздники января 2022

  • 1 января - Новый год; Всемирный день мира; Всемирный день семьи
  • 6 января - Сочельник
  • 7 января - Рождество Христово; Международный день программистов
  • 9 января - Международный день хореографов
  • 11 января - Международный день "спасибо"
  • 13 января - Щедрый вечер
  • 14 января - Старый Новый год
  • 15 января - день рождения Википедии
  • 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
  • 20 января - День Автономной Республики Крым
  • 21 января - Международный день объятий
  • 22 января - День Соборности и Свободы Украины
  • 23 января - Всемирный день снега
  • 25 января - Татьянин день (День студента)
  • 26 января - Всемирный день таможни; День работники контрольно-ревизионной службы Украины; Всемирный день экологического образования
  • 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
  • 28 января - Международный день защиты персональных данных
  • 29 января - День памяти героев Крут; День работники пожарной охраны
  • 31 января - Международный день ювелира

В 2022 году нас ждет два переноса рабочих дней

Изменения в календаре нас ждут на 8 марта и День конституции, 28 июня, так как оба праздника выпадут на вторник.

Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).

Ранее мы писали про все важные церковные праздники января 2022.

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