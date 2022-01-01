Появился график выходных на Рождество 2022: сколько отдохнем и придется ли отрабатывать

На Рождество 2022 нас ждет дополнительная порция праздничных выходных. Отдыхать мы будем три дня подряд, но придется ли отрабатывать?
Об этом, а также обо всех праздниках первого месяца года - читайте ниже в нашем материале Styler.
После трехдневных новогодних выходных - 1, 2, 3 января - будут три рабочих дня, а затем 7, 8 и 9 января - снова выходные.
Поскольку Рождество в этом году в пятницу, никаких переносов и отработок не будет. Зато Сочельник, четверг 6 января, будет сокращенным на час рабочим днем.
В январе нас ждет 12 выходных и 19 рабочих дней.
Выходными станут: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.
Смотрите ниже календарь выходных и рабочих дней на январь 2022.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на январь
Изменения в календаре нас ждут на 8 марта и День конституции, 28 июня, так как оба праздника выпадут на вторник.
Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).
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