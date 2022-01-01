З'явився графік вихідних на Різдво 2022: скільки відпочинемо і чи доведеться відпрацьовувати

Після триденних новорічних вихідних - 1, 2, 3 січня - будуть три робочих дні, а потім 7, 8 і 9 січня - знову вихідні.

Оскільки Різдво в цьому році в п'ятницю, ніяких переносів і відпрацювань не буде. Зате Святвечір, четвер 6 січня, буде скороченим на годину робочим днем.

У січні нас чекає 12 вихідних і 19 робочих днів.

Вихідними стануть: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Дивіться нижче календар вихідних і робочих днів на січень 2022.

Колаж РБК-Україна: календар на січень

Всі свята січня 2022

1 січня - Новий Рік; Всесвітній день миру; Всесвітній день сім'ї

6 січня - Святвечір

7 січня - Різдво Христове; Міжнародний день програмістів

9 січня - Міжнародний день хореографів

11 січня - Міжнародний день "спасибі"

13 січня - Щедрий вечір

14 Січня - Старий Новий Рік

15 січня - день народження Вікіпедії

19 січня - Хрещення Господнє (Богоявлення)

20 січня - День Автономної Республіки Крим

21 січня - Міжнародний день обіймів

22 січня - День Соборності і свободи України

23 січня - Всесвітній день снігу

25 січня - Тетянин день (День студента)

26 січня - Всесвітній день митниці; День працівники контрольно-ревізійної служби України; Всесвітній день екологічної освіти

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

28 січня - Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня - День пам'яті Героїв Крут; День працівники пожежної охорони

31 січня - Міжнародний день ювеліра

У 2022 році нас чекає два перенесення робочих днів

Зміни в календарі нас чекають на 8 березня і День Конституції, 28 червня, так як обидва свята випадуть на вівторок.

Таким чином ми відпочивати будемо 5, 6, 7, 8 березня (відпрацьовувати 12-го), а також 25, 26, 27, 28 червня (з відпрацюванням 2 липня).