З'явився графік вихідних на Різдво 2022: скільки відпочинемо і чи доведеться відпрацьовувати

На Різдво 2022 нас чекає додаткова порція святкових вихідних. Відпочивати ми будемо три дні поспіль, але чи доведеться відпрацьовувати?
Про це, а також про всі свята першого місяця року - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Після триденних новорічних вихідних - 1, 2, 3 січня - будуть три робочих дні, а потім 7, 8 і 9 січня - знову вихідні.
Оскільки Різдво в цьому році в п'ятницю, ніяких переносів і відпрацювань не буде. Зате Святвечір, четвер 6 січня, буде скороченим на годину робочим днем.
У січні нас чекає 12 вихідних і 19 робочих днів.
Вихідними стануть: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.
Дивіться нижче календар вихідних і робочих днів на січень 2022.
Колаж РБК-Україна: календар на січень
Зміни в календарі нас чекають на 8 березня і День Конституції, 28 червня, так як обидва свята випадуть на вівторок.
Таким чином ми відпочивати будемо 5, 6, 7, 8 березня (відпрацьовувати 12-го), а також 25, 26, 27, 28 червня (з відпрацюванням 2 липня).
Раніше ми писали про всі важливі церковні свята січня 2022.