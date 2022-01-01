RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З'явився графік вихідних на Різдво 2022: скільки відпочинемо і чи доведеться відпрацьовувати

Автор: Світлана Мащенко

На Різдво 2022 нас чекає додаткова порція святкових вихідних. Відпочивати ми будемо три дні поспіль, але чи доведеться відпрацьовувати?

Про це, а також про всі свята першого місяця року - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Після триденних новорічних вихідних - 1, 2, 3 січня - будуть три робочих дні, а потім 7, 8 і 9 січня - знову вихідні.

Оскільки Різдво в цьому році в п'ятницю, ніяких переносів і відпрацювань не буде. Зате Святвечір, четвер 6 січня, буде скороченим на годину робочим днем.

У січні нас чекає 12 вихідних і 19 робочих днів.

Вихідними стануть: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Дивіться нижче календар вихідних і робочих днів на січень 2022.

Колаж РБК-Україна: календар на січень

Всі свята січня 2022

  • 1 січня - Новий Рік; Всесвітній день миру; Всесвітній день сім'ї
  • 6 січня - Святвечір
  • 7 січня - Різдво Христове; Міжнародний день програмістів
  • 9 січня - Міжнародний день хореографів
  • 11 січня - Міжнародний день "спасибі"
  • 13 січня - Щедрий вечір
  • 14 Січня - Старий Новий Рік
  • 15 січня - день народження Вікіпедії
  • 19 січня - Хрещення Господнє (Богоявлення)
  • 20 січня - День Автономної Республіки Крим
  • 21 січня - Міжнародний день обіймів
  • 22 січня - День Соборності і свободи України
  • 23 січня - Всесвітній день снігу
  • 25 січня - Тетянин день (День студента)
  • 26 січня - Всесвітній день митниці; День працівники контрольно-ревізійної служби України; Всесвітній день екологічної освіти
  • 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
  • 28 січня - Міжнародний день захисту персональних даних
  • 29 січня - День пам'яті Героїв Крут; День працівники пожежної охорони
  • 31 січня - Міжнародний день ювеліра

У 2022 році нас чекає два перенесення робочих днів

Зміни в календарі нас чекають на 8 березня і День Конституції, 28 червня, так як обидва свята випадуть на вівторок.

Таким чином ми відпочивати будемо 5, 6, 7, 8 березня (відпрацьовувати 12-го), а також 25, 26, 27, 28 червня (з відпрацюванням 2 липня).

Раніше ми писали про всі важливі церковні свята січня 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вихідні в Україні