Появился график проведения ВНО 2021: когда и какие предметы
ВНО в 2021 году будет проходить по новым правилам. Сейчас появился основной график тестирования.
Об этом РБК-Украина рассказал соучредитель учебного проекта "На Урок" Роман Кисиль.
Регистрация на основную сессию продлится с 1 февраля по 5 марта 2021 года. Зарегистрироваться на дополнительные сессии можно с 6 по 18 мая. А до 30 апреля участники, которые зарегистрируются, получат возможность скачать приглашение-пропуск из своих информационных страниц. Там будут указаны время и место проведения тестирований.
График основной сессии ВНО выглядит так:
21 мая - химия;
24 мая - испанский, немецкий, французский языки;
25 мая - английский язык;
28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);
1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
4 июня - история Украины;
7 июня - физика;
10 июня - биология;
15 июня - география.
Результаты тестов будут опубликованы на информационных страницах участников до 30 июня включительно.
К слову, что дополнительную сессию ВНО проведут с 29 июня до 16 июля 2021 года. Результаты опубликуют до 23 июля. Принять участие в основной сессии ВНО можно бесплатно.
Отметим, что ВНО-2021 будет отличаться от предыдущих тестирований. Например, будет разделение тестов по украинскому языку. Те, кто хочет стать филологом или гуманитарием, будут сдавать классическое ВНО по украинскому языку и литературе. А для тех, кто выбрал технические специальности, ждет тестирование только по украинскому языку.
С 2025 года ВНО будет сдаваться только на украинском языке.
"Хотя на ВНО много предметов, далеко не все из них пользуются популярностью. Например, в 2020 году одиннадцатиклассники чаще всего выбирали украинский язык и литературу, историю Украины и математику. Ведь эти предметы - обязательные для вступления на многие специальности. Тогда как география, английский язык и биология теряют свою популярность", - говорит Роман Кисиль.
Как мы ранее писали, в Украине 1 февраля стартует регистрация на основную сессию ВНО-2021.