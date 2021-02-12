З'явився графік складанння ЗНО 2021: коли і які предмети
ЗНО в 2021 році буде проходити за новими правилам. Зараз з'явився основний графік тестування.
Про це РБК-Україна розповів співзасновник освітнього проекту "На Урок" Роман Кісіль.
Реєстрація на основну сесію триватиме з 1 лютого по 5 березня 2021 року. Зареєструватися на додаткові сесії можна з 6 по 18 травня. А до 30 квітня учасники, які зареєструвалися, отримають можливість завантажити запрошення-перепустку зі своїх інформаційних сторінок. Там будуть вказані час і місце проведення тестувань.
Графік основної сесії ЗНО виглядає так:
21 травня - хімія;
24 травня - іспанська, німецька, французька мови;
25 травня - англійська мова;
28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту);
1 червня - українська мова, українська мова та література;
4 червня - історія України;
7 червня - фізика;
10 червня - біологія;
15 червня - географія
Результати тестів будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників до 30 червня включно.
До слова, що додаткову сесію ЗНО проведуть з 29 червня до 16 липня 2021 року. Результати опублікують до 23 липня. Взяти участь в основній сесії ЗНО можна безкоштовно.
Зазначимо, що ЗНО-2021 буде відрізнятися від попередніх тестувань. Наприклад, буде поділ тестів з української мови. Ті, хто хоче стати філологом чи гуманітарієм, будуть здавати класичне ЗНО з української мови та літератури. А для тих, хто вибрав технічні спеціальності, чекає тестування тільки з української мови.
З 2025 року ЗНО буде здаватися тільки українською мовою.
"Хоч на ЗНО є багато предметів, далеко не всі з них користуються популярністю. наприклад, у 2020 році одинадцятикласники найчастіше обирали українську мову та літературу, історію України та математику. Адже ці предмети — обов’язкові для вступу на багато спеціальностей. Тоді як географія, англійська мова та біологія втрачають свою популярність", — розказав Роман Кісіль.
Як ми раніше писали, в Україні 1 лютого стартує реєстрація на основну сесію ЗНО-2021.