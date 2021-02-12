Появился алкоголь, не вызывающий похмелья: как это работает?

Изобретателя зовут Колин Даль и однажды ему пришла мысль увеличить уровень антиоксидантов в алкогольных напитках. В коктейли он стал добавлять виноградный экстракт, что ускорило метаболизм алкоголя в организме.

Ученый испробовал такую чудо-выпивку на себе и утром проснулся абсолютно бодрым. Следующие три года он посвятил развитию этой темы, и у него получилось.

Секрет прост: при употреблении алкоголя печень усердно работает, чтобы расщепить его на ацетальдегид и ацетат. Ацетальдегид - это токсин, который по мере того, как вы продолжаете пить, накапливается в вашем теле и может спровоцировать похмелье.

А вот высокое содержание антиоксидантов из винограда нейтрализует ацетальдегид и ацетат в организме.

Интересно, что по вкусовым качествам крепкие напитки практически не отличаются. Настой виноградных антиоксидантов придает обычно прозрачной жидкости темно-красный цвет и легкое таниновое послевкусие, но в напитке это едва заметно.

Сейчас ученый работает над продуктами на вынос, включая вино, спиртные напитки и даже пиво.