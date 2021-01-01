Назван алкоголь, от которого бывает самое сильное похмелье: крепость тут ни при чем

От какого алкоголя бывает самое сильное похмелье (коллаж: РБК-Украина)

Ученые определили, какой алкоголь после употребления, а часто - чрезмерного, вызывает самое сильное похмелье. Исследователи говорят, что на токсичность спиртного влияет не его "градус", а цвет.

Так, целая группа западных ученых проводила эксперименты, в результате которых выявила связь между окрашенностью алкоголя и негативными последствиями на утро, пишет ukrhealth.

Оказалось, чем интенсивнее окрашен напиток, тем сильнее отреагирует на него организм спустя несколько часов после употребления.

И причина кроется в различных примесях, которые придают алкогольным напиткам цвет и вкус и являются токсичными.

Соответственно, чем более выражено окрашенный напиток в бокале, тем ярче вы это почувствуете со временем.

Самым похмельным они назвали виски, на втором месте темный ром, далее - бурбон, красное вино и бренди.

В отдельную группу также выделили разные коктейли, которые являются гремучей смесью разных сортов алкогольных и безалкогольных напитков.

Ученые не советуют злоупотреблять и пивом. Хотя напиток и не считается слишком опасным - выпить его можно больше, чем другого алкоголя. Это может стать причиной обезвоживания организма

Ранее врач-нарколог рассказал также, с какими продуктами категорически нельзя смешивать алкоголь, потому что последствия будут непредсказуемыми.

Также медики назвали антибиотики, которые строго запрещено принимать в сочетании с алкоголем.