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З'явився алкоголь, що не викликає похмілля: як це працює?

Автор: Світлана Мащенко

Науковець з Австралії знайшов спосіб, як позбавити людей від неприємного наслідки вживання алкоголю - похмілля. Він став настільки успішним, що чоловік навіть відкрив спеціалізований бар в Сіднеї, в якому продають напої, що п'янять, але не викликають інтоксикації.

Про це пише vice.com.

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Винахідника звуть Колін Даль і одного разу йому прийшла думка збільшити рівень антиоксидантів в алкогольних напоях. В коктейлі він став додавати виноградний екстракт, що прискорило метаболізм алкоголю в організмі.

Вчений випробував таку диво-випивку на собі і вранці прокинувся абсолютно бадьорим. Наступні три роки він присвятив розвитку цієї теми, і у нього вийшло.

Секрет простий: при вживанні алкоголю печінка ретельно працює, щоб розщепити його на ацетальдегід і ацетат. Ацетальдегід - це токсин, який по мірі того, як ви продовжуєте пити, накопичується в організмі і може спровокувати похмілля.

А ось високий вміст антиоксидантів з винограду нейтралізує ацетальдегід і ацетат в організмі.

Цікаво, що за смаковими якостями міцні напої практично не відрізняються. Настій виноградних антиоксидантів надає зазвичай прозорій рідині темно-червоний колір і легкий таніновий посмак, але в напої це ледь помітно.

Зараз вчений працює над продуктами на винос, включаючи вино, спиртні напої і навіть пиво.

Раніше ми писали, келих якого алкогольного напою замінює годину в спортзалі.

Також вчені назвали алкоголь, від якого буває найсильніше похмілля.

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