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Появилось заявление о работе школ и садиков в Киеве с понедельника

Автор: Светлана Мащенко

После закрытия школ и садиков Киева 11 и 12 февраля многих родителей волнует вопрос, пойдут ли дети на обучение с понедельника, 15-го числа. Ведь синоптики прогнозируют морозы на эти дни.

Замглавы КГГА Владимир Бондаренко прокомментировал ситуацию, сообщает "Украина 24"

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По словам чиновника, образовательные заведения планируют открывать в понедельник 15 февраля. Соответствущее решение будет окончательно принято до конца сегодняшнего дня - пятницы, 12-го февраля.

"По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня", - заявил Бондаренко.

Тем не менее, замглавы КГГА не исключает, что ограничения для школ и садиков могут продлиться.

"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… Не только резком снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил он.

Как стало известно в администрации одного из столичных детских садов, работа планируется продолжиться с 15 февраля.

"Было распоряжение на 11,12 число, мы готовы работать. Пока никаких распоряжений не поступало", - рассказали нам.

А вот во Львове, который также сильно пострадал из-за снегопада 11 февраля, большинство школ также ушло на дистанционное обучение.

"Во Львове большинство школ ушло на дистанционку до вторника пока что. В школах и детсадах будут работать дежурные группы, куда можно будет определить ребенка в том случае, если совсем некуда его деть. Пока ориентировочно дети пойдут учиться во вторник, но точнее скажут в понедельник. Зависит от погоды и морозов", - рассказывают местные жители.

Напомним, что работу школ и детских садиков остановили на 11-12 февраля из-за сильных снегопадов и мороза.

Школы и садики закрыли в пятницу, 12 февраля и в Черкассах.

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