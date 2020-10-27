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Появилось "взрывное" видео испытаний артиллерии ВСУ: закладывает уши

Автор: Светлана Мащенко

Военные ВСУ соревнуются на учениях, которые проходят с 13 по 30 октября

Военные Вооруженных сил Украины провели осенние учения, и испытание мощной артиллерийского орудия попало на видео.

Учения проходят с 13 октября на полигоне межвидового центра подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии сухопутных войск ВСУ.

В пресс-службе ВСУ рассказали, что участие в соревнованиях принимает 14 артиллерийских подразделений. И они проходят в несколько этапов

Одной из целей было поражение одной цели с разных боевых позиций. С чем военные успешно справились, судя по кадрам.

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Конкурс на лучшую артиллерийскую, минометную, прицепную, самоходную, противотанковую, ракетную батареи будет проходить до 30 октября.

Ранее мы писали, что Давид Арахамия оправдался у Шустера за скандальные слова про сокращение ВСУ. Политик говорит, что имел в виду оптимизацию, а не урезание бюджета.

Также сообщалось, что воины ВСУ испытали новый сверхзвуковой истребитель. Появилось впечатляющее видео.

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