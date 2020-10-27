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З'явилося "вибухове" відео випробувань артилерії ЗСУ: закладає вуха

Автор: Світлана Мащенко

Військові ЗСУ змагаються на навчаннях, які проходять з 13 по 30 жовтня

Військові Збройних сил України провели осінні вчення, і випробування потужної артилерійської гармати потрапило на відео.

Навчання проходять з 13 жовтня на полігоні міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії сухопутних військ ЗСУ.

У пресслужбі ЗСУ розповіли, що участь у змаганнях бере 14 артилерійських підрозділів. І вони проходять у декілька етапів.

Однією з цілей була поразка однієї мети з різних бойових позицій. З чим військові успішно впоралися, судячи з кадрів.

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Конкурс на найкращу артилерійську, мінометну, причіпну, самохідну, протитанкову, ракетної батареї проходитиме до 30 жовтня.

Раніше ми писали, що Давид Арахамія виправдався у Шустера за скандальні слова про скорочення ЗСУ. Політик каже, що мав на увазі оптимізацію, а не урізання бюджету.

Також повідомлялося, що воїни ЗСУ випробували новий надзвуковий винищувач. З'явилося вражаюче відео.

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