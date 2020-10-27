З'явилося "вибухове" відео випробувань артилерії ЗСУ: закладає вуха

Військові ЗСУ змагаються на навчаннях, які проходять з 13 по 30 жовтня
Військові Збройних сил України провели осінні вчення, і випробування потужної артилерійської гармати потрапило на відео.
Навчання проходять з 13 жовтня на полігоні міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії сухопутних військ ЗСУ.
У пресслужбі ЗСУ розповіли, що участь у змаганнях бере 14 артилерійських підрозділів. І вони проходять у декілька етапів.
Однією з цілей була поразка однієї мети з різних бойових позицій. З чим військові успішно впоралися, судячи з кадрів.
Військові випробували гаубицю (відео: YouTube)
Конкурс на найкращу артилерійську, мінометну, причіпну, самохідну, протитанкову, ракетної батареї проходитиме до 30 жовтня.
Раніше ми писали, що Давид Арахамія виправдався у Шустера за скандальні слова про скорочення ЗСУ. Політик каже, що мав на увазі оптимізацію, а не урізання бюджету.
Також повідомлялося, що воїни ЗСУ випробували новий надзвуковий винищувач. З'явилося вражаюче відео.