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Яркое видео уничтожения самолетов РФ оказалось графикой. Но все равно - красиво

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 19:09
Яркое видео уничтожения самолетов РФ оказалось графикой. Но все равно - красиво Скриншот видео: уничтоженный ранее российский самолет
Автор: Светлана Мащенко

Украинская противовоздушная оборона успешно работает для защиты мирных жителей, над головами которых парят вражеские самолеты. Недавно в сети появилось яркое видео, которое позже оказалось графикой. Но все равно - это красиво.

Смотрите видео в материале Styler ниже.

На кадрах видно, как ПВО уничтожает истребители, пролетающие сквозь облака.

К сожалению, позже выяснилось, что это компьютерная графика. К слову, отметим, что может и не так красиво, но ВСУ все равно продолжает сбивать самолеты оккупантов.

Так, по состоянию на 20 марта, украинская армия уничтожила 96 самолетов и 118 вертолетов РФ.

Ранее мы писали, что в Изюме есть своя Чернобаевка, где оккупантов раз за разом отправляют в ад.

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