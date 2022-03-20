Яркое видео уничтожения самолетов РФ оказалось графикой. Но все равно - красиво

Украинская противовоздушная оборона успешно работает для защиты мирных жителей, над головами которых парят вражеские самолеты. Недавно в сети появилось яркое видео, которое позже оказалось графикой. Но все равно - это красиво.

Смотрите видео в материале Styler ниже.

На кадрах видно, как ПВО уничтожает истребители, пролетающие сквозь облака. К сожалению, позже выяснилось, что это компьютерная графика. К слову, отметим, что может и не так красиво, но ВСУ все равно продолжает сбивать самолеты оккупантов. Так, по состоянию на 20 марта, украинская армия уничтожила 96 самолетов и 118 вертолетов РФ.