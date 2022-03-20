В Изюме есть своя Чернобаевка, где оккупантов раз за разом отправляют в ад

В одной из самых горячих точек Украины - городе Изюм, отныне своя Чернобаевка. ВСУ устраивают оккупантам День сурка на блок-посту на одном из выездов.

Об этом сообщили в Изюмском горсовете.

"Кажется, в Изюме появляется своя "Чернобаевка". Российские оккупанты уже в который раз пытаются возвести свой блок-пост возле поста полиции на выезде из города, но Вооруженные Силы Украины раз за разом отправляют их там в ад", - говорится в сообщении. Генерала пока еще не ликвидировали, однако полковник инженерных "войск" уже отправился на родину груZом-200. Смотрите на видео ниже работу меткую работу наших Вооруженных сил: