В Изюме есть своя Чернобаевка, где оккупантов раз за разом отправляют в ад
В одной из самых горячих точек Украины - городе Изюм, отныне своя Чернобаевка. ВСУ устраивают оккупантам День сурка на блок-посту на одном из выездов.
Об этом сообщили в Изюмском горсовете.
"Кажется, в Изюме появляется своя "Чернобаевка". Российские оккупанты уже в который раз пытаются возвести свой блок-пост возле поста полиции на выезде из города, но Вооруженные Силы Украины раз за разом отправляют их там в ад", - говорится в сообщении.
Генерала пока еще не ликвидировали, однако полковник инженерных "войск" уже отправился на родину груZом-200.
Смотрите на видео ниже работу меткую работу наших Вооруженных сил:
Напомним, что украинские военные разгромили технику российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном уже в шестой раз. Интернет полнится мемами на эту тему.
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