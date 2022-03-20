З'явилося відео знищення ворожих літаків, більш схоже на фільм Спілберга
Українська протиповітряна оборона успішно працює для захисту мирних мешканців, над головами яких ширяють ворожі літаки. Причому деякі відео знищення ворога схоже на військовий екшн від Стівена Спілберга.
Дивіться на відео в матеріалі Styler нижче, як гарно горить військова техніка окупантів.
"Це не кіно Спілберга - це українське небо очищається від окупантів, яким давно пора стати добривом.
Мінус два ворожих літака, чудовий результат! Правда, тут росія дійсно скаже "нєт потєрь": нічого везти додому, навіть баночку не назбираєш. Ну й нехай", - пише нардеп Олексій Гончаренко.
Раніше ми писали, що в Ізюмі є своя Чорнобаївка, де окупантів раз за разом відправляють в пекло.
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