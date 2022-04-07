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Появилось видео, как российские мародеры "отрываются" в баре, отдыхая от войны в Украине

Российские военные празднуют награбленное в Украине в баре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После зверских злодеяний и мародерств российские военные расслабляются в барах Беларуси, а конкретно города Мозыря.

Именно оттуда в Россию они отправляли сотни килограммов награбленного в украинских домах.

В сети появилось видео, как "оттягиваются" российские солдаты в одном из баров.

"Толпа руссо-пи*арских войск отмечала вчера вечером свой с*еб вместе с награбленным с территории Украины. Весь этот бля*юшник происходил в белорусском городе Мозырь", - сказано под видео.

В ролике показали, как активно накачиваются алкоголем военные России. Некоторые из них даже покачиваются в танце под песню группы ДДТ "Родина".

На видео ниже вы можете это наблюдать.

Читайте также, что тащили российские мародеры своим женам из Украины.

Как ранее мы писали, российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото.

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