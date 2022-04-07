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З'явилося відео, як російські мародери "відриваються" в барі, відпочиваючи від війни в Україні

Російські військові святкують награбоване в Україні в барі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після звірячих злодіянь і мародерств російські військові розслабляються в барах Білорусі, а конкретно міста Мозиря.

Саме звідти в Росію вони відправляли сотні кілограмів награбованого в українських будинках.

У мережі з'явилося відео, як "відтягуються" російські солдати в одному з барів.

"Натовп руссо-пі*арських військ відзначав вчора ввечері свій з*об разом з награбованим з території України. Весь цей бля*юшник відбувався в білоруському місті Мозир", - сказано під відео.

У ролику показали, як активно накачуються алкоголем військові Росії. Деякі з них навіть погойдуються в танці під пісню групи ДДТ "Родина".

На відео нижче ви можете це спостерігати.

Читайте також, що тягли російські мародери своїм дружинам з України.

Як раніше ми писали, російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото.

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Війна Росії проти України