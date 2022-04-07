З'явилося відео, як російські мародери "відриваються" в барі, відпочиваючи від війни в Україні

"Натовп руссо-пі*арських військ відзначав вчора ввечері свій з*об разом з награбованим з території України. Весь цей бля*юшник відбувався в білоруському місті Мозир", - сказано під відео.

У ролику показали, як активно накачуються алкоголем військові Росії. Деякі з них навіть погойдуються в танці під пісню групи ДДТ "Родина".

На відео нижче ви можете це спостерігати.