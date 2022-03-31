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Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото: стало известно его имя

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 15:52
Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото: стало известно его имя Стала известна личность одного из мародеров, который обворовал дома украинцев (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты грабят дома украинцев и вывозят практически все – от кухонной техники до драгоценностей и украшений. По перехватам разговоров оккупантов слышно, что они загружают награбленное в танки. Имя одного из таких мародеров сообщили украинские защитники.

Как рассказал боец территориальной обороны, он вместе с курсантами-разведчиками после уничтожения танка, обнаружил краденые ювелирные украшения, валюту и документы на имя Дениса Цибенко.

Вражеский танк уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin. После попадания стало известно, что там был десантник.

При нем обнаружили много золотых украшений, валюту – все явно украденное у украинцев. Документы – на имя Дениса Цибенко из поселка Соловьи Псковского района.

Как сообщает издание Obozrevatel, судя по данным Цибенко из его страниц в социальных сетях, он родился 6 августа 1994 года. Окончил Псковский университет со степенью бакалавр по направлению менеджмента. Проживал в Опочке Псковской области. Был женат.

Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото: стало известно его имяРоссийский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото: стало известно его имяРоссийский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото: стало известно его имяРоссийский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото: стало известно его имяРоссийский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото: стало известно его имя

Российский оккупант и мародер Денис Цибенко

Был военнослужащим 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гв. ДШВ ВДВ РФ.

И судя по фотографиям – этот человек обокрал не одну украинскую семью. При нем было очень много золотых и ювелирных украшений, деньги в разной валюте. Фото можно детально рассмотреть вот тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупант хотел вывезти свою мать из-под Херсона, но та отказалась.

А также рассказывали о том, что самая богатая украинская певица сообщила о судьбе своего роскошного особняка в Киеве.

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