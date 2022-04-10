ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появилось видео, как российские мародеры "обносят" квартиру в Ирпене

Новина українською →
Ирпень, Воскресенье 10 апреля 2022 09:29
Появилось видео, как российские мародеры "обносят" квартиру в Ирпене Фото: Российские оккупанты мародерят квартиры украинцев (t.me.polkazov)
Автор: Людмила Жукова

Российская армия при вторжении в Украину не только совершает убийства и пытки мирного населения, но и с остервенением мародерит. Так, захватчики во время оккупации Киевской области выносили из домов абсолютно все.

В сети появилось видео, как оккупанты вскрывают квартиры в одном из ЖК Ирпеня.

"Русско-мародерская армия обносит квартиры в городе Ирпень. Твари", - подписали ролик.

На видео вы можете увидеть, как с помощью отбойного молотка военные РФ взламывают двери квартир. Также они с интересом разглядывают, стоящий рядом с жильем велосипед.

Как мы ранее писали, российские захватчики озверели от жизни людей в пригороде Киева.

Также мы сообщали, что появилось видео, как российские мародеры "отрываются" в баре, отдыхая от войны в Украине.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку