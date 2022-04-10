Появилось видео, как российские мародеры "обносят" квартиру в Ирпене

Российская армия при вторжении в Украину не только совершает убийства и пытки мирного населения, но и с остервенением мародерит. Так, захватчики во время оккупации Киевской области выносили из домов абсолютно все.

В сети появилось видео, как оккупанты вскрывают квартиры в одном из ЖК Ирпеня.

На видео вы можете увидеть, как с помощью отбойного молотка военные РФ взламывают двери квартир. Также они с интересом разглядывают, стоящий рядом с жильем велосипед.

Как мы ранее писали, российские захватчики озверели от жизни людей в пригороде Киева.

Также мы сообщали, что появилось видео, как российские мародеры "отрываются" в баре, отдыхая от войны в Украине.

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