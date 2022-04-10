З'явилося відео, як російські мародери "обносять" квартиру в Ірпені

Російська армія при вторгненні в Україну не тільки здійснює вбивства і тортури мирного населення, а й з люттю мародерить. Так, загарбники під час окупації Київської області виносили з будинків абсолютно все.

У мережі з'явилося відео, як окупанти розкривають квартири в одному з ЖК Ірпеня.

На відео ви можете побачити, як за допомогою відбійного молотка військові РФ зламують двері квартир. Також вони з цікавістю роздивляються, що стоїть поруч з житлом велосипед.

Як ми раніше писали, російські загарбники озвіріли від життя людей у передмісті Києва.

Також ми повідомляли, що з'явилося відео, як російські мародери" відриваються " в барі, відпочиваючи від війни в Україні.

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