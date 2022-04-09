"У них дома из кирпича и нутелла": российские захватчики озверели от жизни людей в пригороде Киева

Во время оккупации Бородянки российская армия творила бесчинства и мародерила по полной программе. Захватчики выносили из домов все, оставляя там лишь стены. Они были очень удивлены, что украинцы могут нормально жить.

Об этом рассказала украинка из Бородянки, дом которой грабили оккупанты. Видео появилось в сети.

Женщина сообщила, что, когда они сидели в погребе во дворе, она услышала такие фразы оккупантов.

"Ты посмотри, у них все дома из кирпича, в каждом доме ноутбук и они жрут нутеллу", - говорили российские военные.

Украинка удивлена до глубины души, как такие простые вещи для кого-то могут казаться роскошью.

Смотрите на видео рассказ жительницы Киевской области.