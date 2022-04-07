Появилось видео, как российские мародеры "отрываются" в баре, отдыхая от войны в Украине
После зверских злодеяний и мародерств российские военные расслабляются в барах Беларуси, а конкретно города Мозыря.
Именно оттуда в Россию они отправляли сотни килограммов награбленного в украинских домах.
В сети появилось видео, как "оттягиваются" российские солдаты в одном из баров.
"Толпа руссо-пи*арских войск отмечала вчера вечером свой с*еб вместе с награбленным с территории Украины. Весь этот бля*юшник происходил в белорусском городе Мозырь", - сказано под видео.
В ролике показали, как активно накачиваются алкоголем военные России. Некоторые из них даже покачиваются в танце под песню группы ДДТ "Родина".
На видео ниже вы можете это наблюдать.
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Как ранее мы писали, российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото.
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