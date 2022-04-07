Появилось видео, как российские мародеры "отрываются" в баре, отдыхая от войны в Украине

Именно оттуда в Россию они отправляли сотни килограммов награбленного в украинских домах.

После зверских злодеяний и мародерств российские военные расслабляются в барах Беларуси, а конкретно города Мозыря.

В сети появилось видео , как "оттягиваются" российские солдаты в одном из баров.

"Толпа руссо-пи*арских войск отмечала вчера вечером свой с*еб вместе с награбленным с территории Украины. Весь этот бля*юшник происходил в белорусском городе Мозырь", - сказано под видео.

В ролике показали, как активно накачиваются алкоголем военные России. Некоторые из них даже покачиваются в танце под песню группы ДДТ "Родина".

На видео ниже вы можете это наблюдать.