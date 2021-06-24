Появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф: "Спасибо, Швеция!"

Чтобы выйти из группы нашу сборную устраивала ситуация, при которой Швеция не проиграет Польше, а Испания и Словакия не сыграют вничью. В итоге Швеция выиграла у Польши 3:2, а Испания разгромила Словению со счетом 5:0.

Украинские футболисты вместе с тренерами и персоналом смотрели эти матчи в холле отеля в Бухаресте (Румыния), где находится лагерь команды.

После того как шведы забили победный гол на 4-й компенсированной минуте, украинская делегация начала радоваться и кричать. В этот момент стало понятно, что украинцы проходят дальше.

"Спасибо Швеция, едем в Глазго играть со Швецией!", - сказал на видео пресс-аташе сборной Украины Александр Глывинский.

Александр Зинченко громко закричал "Vamos!". На испанском это означает "вперед!". Украинцы также с улыбкой на лицах поздравляли друг друга.

Пользователи сети очень надеются, что сборная не подведет, поскольку получила такой шанс.

Украинские футболисты эмоциально отреагировали на проход в плей-офф Евро 2020 (видео: YouTube)

Когда следующая игра

Украина сыграет в 1/8 финала Евро 2020 со сборной Швеции. Поединок состоится 29 июня в Глазго (Великобритания, Шотландия) на "Хэмпден Парке". Начало матча в 22:00.