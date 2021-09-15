Появилось видео падения футбольных ворот на 6-летнего школьника в Харькове

В Харькове 6-летний мальчик получил тяжелые травмы на школьном спортивном стадионе. Дело в том, что на ребенка упали металлические футбольные ворота . Школьник находится в реанимации в тяжелом состоянии

Инцидент произошел в Харьковском частном лицее "Первая украинская школа", который находится в Московском районе.

Мальчик был на продленке и ворота упали на голову ребенка, когда дети играли на спортплощадке.

В результате у школьника открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании.

Открыто уголовное производство, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения до 5 лет.