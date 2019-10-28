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Появилось видео масштабной драки со стрельбой в ресторане Киева

STYLERПроисшествия    28.10.2019 - 09:45
Появилось видео масштабной драки со стрельбой в ресторане Киева
Драка в Киеве в MisterCat (коллаж: РБК-Украина)

Масштабная драка в ресторане на Оболони переросла в стрельбу

В Киеве в субботу вечером, 26 октября, произошла драка в ресторане MisterCat, что на Оболонском проспекте, 26. После потасовки в самом заведении конфликт перенесся под ресторан, превратившись в настоящее массовое побоище.

В сети Facebook появилось видео драки, снятое очевидцами на улице. В побоище участвовали до десяти человек. На записи можно увидеть жестокость, с которой молодые люди наносять друг другу удары.

Позже раздаются звуки выстрелов, после чего драка прекращается.

"Появилось видео масштабной драки, которая произошла в ресторане #MisterCat, что на Оболонском проспекте, 26. Вот так отдых: алкоголь, кулачный бой, стрельба... что еще нужно?" - подписано видео.

Осторожно, на видео присутствует насилие и незензурщина (18+)

18+ З‘явилося відео масштабної бійки, яка відбулася у ресторані #MisterCat, що на Оболонському проспекті, 26. Оце так відпочинок: алкоголь, кулачний бій, постріли... що ще потрібно? Відео із затриманням тут: https://t.me/KyivOperativ/53482

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 28 жовтня 2019 р.

Драка в Киеве в MisterCat (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что ранее в сети также было опубликовано видео задержания дебоширов, что произошло непосредственено в здании ресторана.

"Первым в бой с дебоширами вступили охранники частной охранной фирмы, потом уже прибыли и копы", - сказано в сообщении.

Драка в Киеве в MisterCat (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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