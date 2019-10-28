З'явилося відео масштабної бійки зі стріляниною в ресторані Києва

Бійка у Києві в MisterCat (колаж: РБК-Україна)

Масштабна бійка в ресторані на Оболоні переросла в стрілянину

У Києві в суботу ввечері, 26 жовтня, сталася бійка в ресторані MisterCat, що на Оболонському проспекті, 26. Після бійки в самому закладі конфлікт перенісся під ресторан, перетворившись на справжнє масове побоїще.

У мережі Facebook з'явилося відео бійки, зняте очевидцями на вулиці. У побоїщі брали участь до десяти чоловік. На записі можна побачити жорстокість, з якою молоді люди наносять один одному удари.

Пізніше лунають звуки пострілів, після чого бійка припиняється.

"З'явилося відео масштабної бійки, яка сталася в ресторані #MisterCat, що на Оболонському проспекті, 26. Ось так відпочинок: алкоголь, кулачний бій, стрілянина... що ще потрібно?" - підписано відео.

Обережно, на відео є насильство і незензурщина (18+)

18+ З'єднання явилося відео масштабної бійки, яка відбулася у ресторані #MisterCat, що на Оболонському проспекті, 26. Оце так відпочинок: алкоголь, кулачний бій, постріли... що ще потрібно? Відео із затриманням тут: https://t.me/KyivOperativ/53482 Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 28 жовтня 2019 р.

Бійка в Києві в MisterCat (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Варто відзначити, що раніше в мережі також було опубліковано відео затримання дебоширів, що відбулося непосредственено в приміщенні ресторану.

"Першим в бій з дебоширами вступили охоронці приватної охоронної фірми, потім вже прибули і копи", - сказано в повідомленні.

Бійка в Києві в MisterCat (відео: facebook.com/KyivOperativ)