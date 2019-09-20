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В ресторане Киева произошла драка и поножовщина: во всем виновата ревность (видео)

STYLERЖизнь    20.09.2019 - 09:16
В ресторане Киева произошла драка и поножовщина: во всем виновата ревность (видео)
Драка в ресторане Киева (Коллаж РБК-Украина)

В ресторане Papa Nico мужчина избил жену на глазах у посетителей и схватился за нож

В Голосеевском районе Киева, в ресторане Papa Nico произошел конфликт на почве ревности – мужчина начал избивать свою жену прямо на глазах у посетителей, а потом схватился за столовый нож.

Как сообщил "Информатор", инцидент в ресторане произошел вечером в четверг, 19 сентября. В заведении отдыхала компания из двух мужчин и двух женщин, с ними было также двое детей. Предварительно, это были родители детей, а также их опекуны. Одна из пар была в состоянии сильного алкогольного опьянения и в какой-то момент они начали вести себя агрессивно и неадекватно.

Конфликт в Papa Nico (Фото: Информатор)

Женщина приревновала своего спутника к другой женщине, и они начали конфликтовать прямо в ресторане. Мужчина в ходе ссоры нанес женщине несколько ударов, и за нее вступился еще один участник компании. Тогда рассерженный мужчина схватился за столовый нож и начал угрожать всем присутствующим.

Администрация ресторана отреагировала на конфликт и нажала тревожную кнопку. На место происшествия прибыли сотрудники охранной компании.

Драка в Papa Nico (Видео: YouTube/Информатор)

Дебошира смогли успокоить только с применением физической силы, а после этого – вызвали полицию. Часть компании вместе с детьми покинула ресторан, а избитая жена внезапно встала на сторону своего возлюбленного и начала бросаться на охрану и съемочную группу. В результате – зачинщики скандала пострадали, а остальные присутствующие отделались испугом.

Неадекватного мужчина передали патрульной полиции для выяснения всех обстоятельств.

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