Появилось видео, как лечат украинцев с коронавирусом в "красной зоне"

Лечение украинцев с коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

Медики в Ивано-Франковске показали, как лечат больных COVID-19

С 7 сентября в Украине начало действовать новое правило деления страны на карантинные зоны. В "красную зону" попал и Ивано-Франковск, в котором журналисты показали реанимацию городской клинической больницы № 1, где лечат больных COVID-19.

Доктор Ярослав Рошак с начала эпидемии работал в приемной. Однако уже около месяца лежит в отделении интенсивной терапии. Говорит, не удивился, когда заболел.

"Я заболел 19 августа, поднялась температура. Был госпитализирован, лежал в терапии, но 28 августа вновь поднялась температура, было ухудшение состояния, рос уровень сахара. И меня перевели в реанимацию, потому что было низкое насыщение организма кислородом", - рассказал врач.

Наталья Грималюк работает медсестрой от начала пандемии. Коронавируса переболела первая из всего персонала больницы. Несмотря на то, что ее смена длится 24 часа - мысли уволится не было.

Лечение украинцев с коронавирусом в "красной зоне" (видео: YouTube)

"Начинается у меня смена в 8 утра. Я надеваю костюм защиты и иду к своим пациентам. Утром мы берем анализы. Те, которые врач назначает. Кровь из вены. Затем с 10 часов мы начинаем измерять температуру, давление, сатурацию больным и так каждые два часа", - рассказывает медсестра.

Врач-рентгенолог Анна Гаврилов рассказала, что за день обращается около 20-ти пациентов.

Заведующий отделением анастезиологии интенсивной терапии городской клинической больницы № 1 Любомир Боднарук говорит, что с начала пандемии не уволился ни один врач. При этом с 37 работников переболело 16.

"Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены на все 100%. Есть защита для всех работников, для дежурного персонала, который меняется посменно, меняются маски по времени использования. Адаптировался персонал. Адаптировался с той точки зрения, что уже есть определенный ритм работы, режим выработался", - отметил Боднарук.

Напомним, учителя с "красной зоны" взбунтовались против полиции.