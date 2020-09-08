Учителя с "красной зоны" взбунтовались против полиции: детям расти деб*лами?

Карантин в школе (коллаж: РБК-Украина)

В Тернополе полиция составляет протоколы на руководителей школ и детсадов за то, что принимают детей

Обучение в "красной зоне" вызвало много дискуссий. В Тернополе родители настаивают на том, что дети должны учиться и посещать школы и детсады. При этом Городской совет решил не закрывать учебные заведения. Но в полиции заявили, что должны реагировать на нарушения карантина.

Утром 8 сентября руководители всех городских школ и садиков получили протоколы за нарушение карантинных норм. Об этом сообщает местное издание "20 хвилин".

Директора двух школ и детсадов подтвердили, что к ним приходили правоохранители и составили протоколы за нарушение карантина в "красной зоне".

"Это просто ужас, что творится! Терроризируют людей, как хотят. На кого работает полиция? Какие решения она отстаивает? Мы в этой "красной зоне" можем быть круглый год, поэтому детям быть, простите, деб*лами. Мы уже увидели, как все учились весной", - негодуют директора.

В полиции говорят, что учителя могут приходить в школу и проводить уроки онлайн, но вот самим ученикам появляться в школе запрещено. Есть постановление Кабмина и его надо выполнять.

Начальник управления образования и науки Тернопольской ОГА Ольга Хома отметила, что прекратить обучение с понедельника должны все учреждения общего среднего образования и другие учебные заведения, к которым относятся дошкольные и внешкольные учебные заведения.

При этом родители просят, чтобы учебные заведения работали.

"Это может спровоцировать очередную революцию! Чего они добиваются? Красная - не красная (зона, - ред.), людям нужно что-то есть, родители должны работать, а дети должны учиться, а не сидеть дома за закрытыми дверями", - возмущаются матери одного из детсадов.

Напомним, Украину поделили на новые карантинные зоны.

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