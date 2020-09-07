Украину поделили на новые карантинные зоны: кто теперь в "красной"

Украину поделили на новые зоны карантина (фото: РБК-Украина)

В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

С 7 сентября в Украине начало действовать новое правило деления страны на карантинные зоны. Теперь по решению Кабинета министров к "красной зоне" отнесли такие административно-территориальные единицы.

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский, Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно и Костопольский район Ровенской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

Отметим, что в "красной зоне" запрещена работа общественного транспорта. Там должны быть закрыты образовательные учреждения, заведения общественного питания, магазины, торговые центры, спортивные клубы.

Отметим, что "оранжевые" и "желтые" зоны карантина также обновились.

Обновлен список "желтой" и "оранжевой зон карантина (Скриншот)

Отметим, что в Украине за прошедшие сутки, 6 сентября, подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Как мы ранее писали, в Украине заговорили о дистанционном обучении из-за COVID-19.