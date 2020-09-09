З'явилося відео, як лікують українців з коронавірусом в "червоній зоні"

Лікування українців з коронавірусом (колаж: РБК-Україна)

Медики в Івано-Франківську показали, як лікують хворих на COVID-19

З 7 вересня в Україні почало діяти нове правило поділу країни на карантинні зони. В "червону зону" потрапив і Івано-Франківськ, в якому журналісти показали реанімацію міської клінічної лікарні № 1, де лікують хворих на COVID-19.

Доктор Ярослав Рошак з початку епідемії працював у адміністратора. Проте вже близько місяця лежить у відділенні інтенсивної терапії. Каже, не здивувався, коли захворів.

"Я захворів 19 серпня, піднялася температура. Був госпіталізований, лежав у терапії, але 28 серпня знову піднялася температура, було погіршення стану, зростав рівень цукру. І мене перевели в реанімацію, тому що було низьке насичення організму киснем", - розповів лікар.

Грималюк Наталія працює медсестрою від початку пандемії. Коронавірусом перехворіла перша з усього персоналу лікарні. Попри те, що її зміна триває 24 години - думки звільниться не було.

Лікування українців з коронавірусом в "червоній зоні" (відео: YouTube)

"Починається у мене зміна о 8 ранку. Я вдягаю костюм захисту і йду до своїх пацієнтів. Вранці ми беремо аналізи. Ті, які лікар призначає. Кров з вени. Потім з 10 години ми починаємо вимірювати температуру, тиск, сатурацію хворим і так кожні дві години", - розповідає медсестра.

Лікар-рентгенолог Ганна Гаврилів розповіла, що за день звертається близько 20-ти пацієнтів.

Завідувач відділення анестезіології інтенсивної терапії міської клінічної лікарні № 1 Любомир Боднарук каже, що з початку пандемії не звільнився ні один лікар. При цьому з 37 працівників перехворіло 16.

"Засобами індивідуального захисту ми забезпечені на всі 100%. Є захист для всіх працівників, для чергового персоналу, який змінюється позмінно, змінюються маски з часом використання. Адаптувався персонал. Адаптувався з тієї точки зору, що вже є певний ритм роботи, режим виробився", - зазначив Боднарук.

Нагадаємо, вчителі з "червоної зони" збунтувалися проти поліції.