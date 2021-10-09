Появилось видео из ковидной больницы в Мелитополе: тело в коридоре, реанимация заполнена

В Мелитополе в коронавирусной больнице сложилась тяжелая ситуация из-за большого количества зараженных - отделения заполнены пациентами, медицинского персонала не хватает. Местная журналистка показала будни врачей в COVID-отделениях, и какая атмосфера здесь царит.

Также она отметила, что некоторые украинцы сетуют на "усталость" от карантинных ограничений и порой просто игнорируют требования о масках и дистанции, не задумываясь о рисках оказаться таких вот больницах, подцепив вирус.

"Со всех сторон я слышу, как люди страдают, что их в чем-то ограничили - маршрутки, маски, прививки... Но никто не понимает, что эти ограничения ничто по сравнению со смертью, которую я там увидела. Ничто в сравнении со страданиями и болью..." - рассказала представительница прессы, побывав в местном госпитале для больных COVID-19.

Так, Анна показала почти забитые отделения с большим количеством пациентов. Медики подчеркивают, что почти все они не были вакцинированы.

Коронавирусная больница Мариуполя переполнена пациентами (фото: скрин)

"Сейчас в основном лежат здесь средней степени тяжести, ближе к тяжелой. Катастрофически не хватает мест и персонала для обслуживания этих больниц. Поэтому нужно соблюдать карантинные меры, меньше посещать всякие мероприятия, и ограничить посещение массового скопления людей, носить маски - потому что у нас люди расслабились. И конечно очень важный этап - это вакцинация. Потому что в стационаре практически все - 90 с чем-то процентов - это не привитые люди", - сказала врач.

Также на кадрах можно увидеть в коридоре на каталках тело умершего, накрытое простыней.

Тело умершего в ковидной больнице Мелитополя (фото: скрин)

Медики также рассказали, что реанимация в больнице заполнена полностью.

Из-за нехватки мужских и женских мест в госпитале теперь смешанные палаты.

"На первом этаже у нас лежат пациенты, которых приравнивают к реанимационным, поскольку в реанимации для всех мест у нас не хватает", - добавила врач.

Что происходит в коронавирусной больнице в Мелитополе (фото: скрин)

Видео из больницы можно посмотреть по этой ссылке.