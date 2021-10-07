Под Запорожьем скорые привозят больных в госпиталь каждые 10 минут: "видела такое только по телевизору"

Так, женщина доставила в местную больницу свою маму, у которой диагностировали коронавирус. В частности, она отметила, что каждые 10 минут скорая подвозит больных в больницу.

"Сегодня оформляла маму в инфекционную больницу. Скорая подвозит новых пациентов каждые 10 минут. Ужас. Мест не хватает. Медперсонал работает на износ. Больные лежат даже в коридоре! Всем нужен кислород. Такую картину видела только по телевизору! Берегите себя", - говорит женщина.

Сколько случаев коронавируса в городе

На сайте Мелитопольского городского совета сообщили сколько случаев коронавируса обнаружили в городе.

"По состоянию на 6 октября 2021 года всего в городе Мелитополе зарегистрировано 9 525 подтвержденных случаев COVID-19 среди горожан, из них 417 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в инфекционном госпитале находятся 277 пациентов из Мелитополя и прилегающих районов. На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 690 заболевших мелитопольцев, из них 117 детей.

Также обнаружили один летальный случай - умерший имел сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, хроническую болезнь легких.