Под Запорожьем скорые привозят больных в госпиталь каждые 10 минут: "видела такое только по телевизору"
В Мелитополе возросло количество случаев коронавируса (коллаж РБК-Украина)
В Мелитополе Запорожской области из-за всплеска заболеваемости на коронавирус переполнен COVID-19 госпиталь. Больницы заполнены, а пациенты лежат даже в коридорах.
Об этом рассказала Екатерина Мельничук в Facebook.
Так, женщина доставила в местную больницу свою маму, у которой диагностировали коронавирус. В частности, она отметила, что каждые 10 минут скорая подвозит больных в больницу.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье пациентка с двумя детьми сбежала из COVID-больницы.
Также мы писали, что ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног.