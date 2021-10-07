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Под Запорожьем скорые привозят больных в госпиталь каждые 10 минут: "видела такое только по телевизору"

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Мелитополь, Четверг 07 октября 2021 14:58
Под Запорожьем скорые привозят больных в госпиталь каждые 10 минут: "видела такое только по телевизору" В Мелитополе возросло количество случаев коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Мелитополе Запорожской области из-за всплеска заболеваемости на коронавирус переполнен COVID-19 госпиталь. Больницы заполнены, а пациенты лежат даже в коридорах.

Об этом рассказала Екатерина Мельничук в Facebook.

Так, женщина доставила в местную больницу свою маму, у которой диагностировали коронавирус. В частности, она отметила, что каждые 10 минут скорая подвозит больных в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье пациентка с двумя детьми сбежала из COVID-больницы.

Также мы писали, что ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног.

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