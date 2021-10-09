З'явилося відео з ковідної лікарні в Мелітополі: тіло в коридорі, реанімація заповнена

У Мелітополі в коронавірусній лікарні склалася важка ситуація через велику кількість заражених - відділення заповнені пацієнтами, медичного персоналу не вистачає. Місцева журналістка показала будні лікарів у COVID-відділеннях, та яка атмосфера тут панує.

Також вона зазначила, що деякі українці нарікають на "втому" від карантинних обмежень і часом просто ігнорують вимоги про маски та дистанцію, не замислюючись про ризики опинитися таких ось лікарнях, підчепивши вірус.

"З усіх боків я чую, як люди страждають, що їх у чомусь обмежили - маршрутки, маски, щеплення... Але ніхто не розуміє, що ці обмеження ніщо в порівнянні зі смертю, яку я там побачила. Ніщо в порівнянні зі стражданнями та болем..." - розповіла представниця преси, побувавши в місцевому госпіталі для хворих COVID-19.

Так, Анна показала майже забиті відділення з великою кількістю пацієнтів. Медики наголошують, що майже всі вони не були вакциновані.

Коронавірусна лікарня Маріуполя переповнена пацієнтами (фото: скрін)

"Зараз в основному лежать тут середнього ступеня тяжкості, ближче до важкої. Катастрофічно не вистачає місць і персоналу для обслуговування цих лікарень. Тому потрібно дотримуватися карантинних заходів, менше відвідувати всякі заходи, і обмежити відвідування масового скупчення людей, носити маски - тому що у нас люди розслабилися. І звичайно дуже важливий етап - це вакцинація. Тому що в стаціонарі практично всі - 90 з чимось відсотків - це не щеплені люди", - сказала лікар.

Також на кадрах можна побачити в коридорі на каталках тіло померлого, накрите простирадлом.

Тіло померлого в ковідній лікарні Мелітополя (фото: скрін)

Медики також розповіли, що реанімація в лікарні заповнена повністю.

Через брак чоловічих і жіночих місць в госпіталі тепер змішані палати.

"На першому поверсі у нас лежать пацієнти, яких прирівнюють до реанімаційних, оскільки в реанімації для всіх місць у нас не вистачає", - додала лікар.

Що відбувається в коронавірусній лікарні в Мелітополі (фото: скрін)

Відео з лікарні можна подивитися за цим посиланням.